Frau vor Münchner Szene-Club sexuell belästigt

Der Mann begrapscht eine 23-Jährige vor dem Pimpernel in der Müllerstraße. Der Türsteher greift ein, der Verdächtige wird festgenommen. Er ist ein alter Bekannter bei der Münchner Polizei.

Die Polizei nimmt einen Mann gest, der vor einem Club in der Altstadt eine junge Frau sexuell belästigt hat. (Symbolbild)

Ein 45 Jahre alter Deutscher ohne festen Wohnsitz soll am Sonntag gegen 3.20 Uhr vor dem Club Pimpernel in der Müllerstraße eine 23 Jahre alte Frau belästigt und ihr an den Po gegrapscht haben. Die Münchnerin rief laut um Hilfe. Der Türsteher des Clubs griff sofort ein und hielt den Verdächtigen fest.

Eine Polizeistreife brachte den verdächtigen 45-Jährigen zu einer Polizeiinspektion in der Nähe. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Tatverdächtigen, so eine Polizeisprecherin. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet. Er ist bei der Polizei bereits bekannt. Er wurde etliche Male wegen Hausfriedensbruchs angezeigt. Jetzt kommt sexuelle Belästigung hinzu.