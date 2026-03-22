Frau vor Münchner Szene-Club sexuell belästigt
Ein 45 Jahre alter Deutscher ohne festen Wohnsitz soll am Sonntag gegen 3.20 Uhr vor dem Club Pimpernel in der Müllerstraße eine 23 Jahre alte Frau belästigt und ihr an den Po gegrapscht haben. Die Münchnerin rief laut um Hilfe. Der Türsteher des Clubs griff sofort ein und hielt den Verdächtigen fest.
Eine Polizeistreife brachte den verdächtigen 45-Jährigen zu einer Polizeiinspektion in der Nähe. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Tatverdächtigen, so eine Polizeisprecherin. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet. Er ist bei der Polizei bereits bekannt. Er wurde etliche Male wegen Hausfriedensbruchs angezeigt. Jetzt kommt sexuelle Belästigung hinzu.
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