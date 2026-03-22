AZ-Plus

Frau vor Münchner Szene-Club sexuell belästigt

Der Mann begrapscht eine 23-Jährige vor dem Pimpernel in der Müllerstraße. Der Türsteher greift ein, der Verdächtige wird festgenommen. Er ist ein alter Bekannter bei der Münchner Polizei. 
Ralph Hub
Ralph Hub |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 3  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Die Polizei nimmt einen Mann gest, der vor einem Club in der Altstadt eine junge Frau sexuell belästigt hat. (Symbolbild)
Die Polizei nimmt einen Mann gest, der vor einem Club in der Altstadt eine junge Frau sexuell belästigt hat. (Symbolbild) © Marcus Brandt

Ein 45 Jahre alter Deutscher ohne festen Wohnsitz soll am Sonntag gegen 3.20 Uhr vor dem Club Pimpernel in der Müllerstraße eine 23 Jahre alte Frau belästigt und ihr an den Po gegrapscht haben. Die Münchnerin rief laut um Hilfe. Der Türsteher des Clubs griff sofort ein und hielt den Verdächtigen fest.

Eine Polizeistreife brachte den verdächtigen 45-Jährigen zu einer Polizeiinspektion in der Nähe. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Tatverdächtigen, so eine Polizeisprecherin. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet. Er ist bei der Polizei bereits bekannt. Er wurde etliche Male wegen Hausfriedensbruchs angezeigt. Jetzt kommt sexuelle Belästigung hinzu.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Witwe Bolte vor 21 Minuten / Bewertung:

    Das Pimpernel war doch früher eine berühmte Schwulenbar mir Promi -Gästen. Da traute sich keine Frau rein, bzw. wurde auch nicht reingelassen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • pittomuc gerade eben / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Witwe Bolte

    Ja, früher war halt alles anders…..

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Da_Ding vor 40 Minuten / Bewertung:

    Erkenntnis: Deutschland braucht keine Justiz mehr, wozu auch 👺😱👹🤮

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.