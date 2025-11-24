AZ-Plus
Frau vom Alten Peter gerettet: Dramatischer Höheneinsatz der Feuerwehr München

Wegen eines medizinischen Notfalls musste eine Frau von der Aussichtsplattform des Alten Peter abgeseilt werden.
Ralph Hub
Ralph Hub |
Einsatzkräfte der Feuerwehr München bei einem Höhenrettungseinsatz.
Einsatzkräfte der Feuerwehr München bei einem Höhenrettungseinsatz. © Branddirektion

Eine Frau ist bei einem Ausflug auf einer der bekanntesten Kirchen von München, dem Alten Peter in der Altstadt, am Sonntagnachmittag gestürzt. Die Feuerwehr München half der Frau in schwindelerregender Höhe. Das war kein Einsatz für Menschen mit schwachen Nerven.

Gegen 14.50 Uhr wurden Einsatzkräfte der Münchner Berufsfeuerwehr in die Altstadt alarmiert. Eine 35-Jährige war beim Abstieg vom Alten Peter gestürzt und hatte sich dabei nach Angaben eines Feuerwehrsprechers schwere Verletzungen zugezogen. Ein Notarztwagen sowie ein Rettungswagen waren bereits vor Ort und forderten Unterstützung an, da die Frau nicht über das enge Treppenhaus gerettet werden konnte. Aufgrund ihrer Verletzungen musste sie liegend transportiert werden.

Die Feuerwehr am Alten Peter
Die Feuerwehr am Alten Peter © Branddirektion

Das Team der Höhenretter der Feuerwehr München baute daraufhin eine Seilrutsche von der Aussichtsplattform in etwa 60 Metern Höhe bis zum Boden auf. Damit konnte die Patientin in Begleitung eines Höhenretters sicher zu Boden gebracht werden.

Sanft und sicher schwebt die 35-Jährige am Seil zu Boden
Sanft und sicher schwebt die 35-Jährige am Seil zu Boden © Branddirektion

Zahlreiche Personen verfolgten den Einsatz der Rettungskräfte und klatschten spontan Beifall für die Bergungsaktion. Die Frau wurde anschließend mit einem Notarztwagen in eine Münchner Klinik transportiert. Wie es zu dem Sturz kam, ist der Feuerwehr nicht bekannt.

