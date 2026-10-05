Frau verweigert Kuss: Mann schlägt mit dem Maßkrug zu

Ein Wiesn-Besucher wollte ungefragt eine Frau küssen und findet sich am Ende hinter Gittern wieder. Mit einer Anzeige wegen Körperverletzung im Gepäck.

Immer wieder wird auf der Wiesn mit dem Maßkrug zugeschlagen. (Symbolbild)

Weil eine ihm unbekannte Frau seinen Kuss nicht erwidern wollte, endete die Wiesn für einen 27-jährigen Rumänen aus NRW in der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München.

Laut Polizei wollte der 27-Jährige im Paulaner-Festzelt ungefragt eine Frau küssen. Die hatte allerdings keinerlei Interesse an den feuchten Liebkosungen und gab dies dem 27-Jährigen auch deutlich zu verstehen.

Zeuge will dazwischengehen und wird mit Maßkrug geschlagen

Ein 46-jähriger Eidgenosse aus der Schweiz wurde auf das Ganze aufmerksam und wollte dazwischengehen. Das wiederum fand der Rumäne alles andere als toll und es entwickelte sich ein Streit.

Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung widmete der 27-Jährige seine Aufmerksamkeit nun dem Schweizer, dem er einen Maßkrug auf den Kopf schlug. Durch diese Attacke wurde der 46-Jährige schwer verletzt und musste in ein Münchner Krankenhaus gebracht werden.

Anzeige wegen schwerer Körperverletzung

Durch die entstandenen Glasscherben zogen sich zudem eine 48-jährige Italienerin aus München und eine 35-jährige Deutsche aus Dachau Schnittverletzungen an den Händen zu.

Die Polizei nahm den 27-Jährigen fest und brachte ihn in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München. Gegen den ungeküssten Rumänen wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.