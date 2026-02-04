Bei einem Spaziergang in einem Waldstück in Harlaching stürzt die Münchnerin über eine Wurzel. Sie verletzt sich am Fuß und schafft es nicht mehr aus eigener Kraft aus dem steilen Gelände. Die Feuerwehr ist zum Glück zur Stelle.

Eine junge Frau hat sich am späten Mittwochvormittag bei einem Spaziergang im Wald bei Harlaching an der Hochleite mit ihrem Hund verletzt. Die Rettung durch die Feuerwehr München gestaltete sich in dem steilen Gelände als sehr aufwendig.

Am späten Mittwochvormittag stürzte eine 24-jährige Hundebesitzerin über eine Wurzel in einem Waldstück in Harlaching. Durch den Sturz zog sie sich eine Fußverletzung zu und konnte den Wald nicht mehr eigenständig verlassen. Nach ihrem Notruf in der Integrierten Leitstelle wurde ein Rettungswagen geschickt.

Verletzte Frau liegt an einem steilen Hang

Da das Gelände an der Hochleite von der Straße aus schlecht einsehbar war, dauerte es einige Zeit, bis die eingetroffene Rettungswagenbesatzung die junge Dame ausfindig machen konnte, so ein Feuerwehrsprecher. Vor Ort war aufgrund der Topografie und Bodenbeschaffenheit schnell klar, dass die Rettung aufwendiger werden würde. Die Feuerwehr machte eine Tragehilfe bereit.

Dank "what3words" gelingt die exakte Ortung

Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes übermittelten ihren genauen Standort mittels der Drei-Wort-Adresse "what3words". So konnte die Einsatzadresse auf drei Meter genau eingegrenzt werden. Die Rettung der verletzten Frau erfolgte mittels einer Schleifkorbtrage und einer Drehleiter. Auf der Straße konnte die Frau dem Rettungsdienst übergeben werden, der die Verletzte anschließend in eine Münchner Klinik transportierte. Der Hund wurde noch während des Einsatzes von der Mutter der jungen Frau in Obhut genommen.