Frau knipst Schockanrufbetrüger bei Geldübergabe – Festnahme

Eine Passantin fotografiert in München einen Betrüger auf frischer Tat – und bringt ihn damit Tage später in Untersuchungshaft. Womit setzten die Täter eine 90-Jährige unter Druck?

Die 90-Jährige wurde Opfer eines Callcenter-Betrugs. Mit diesem Begriff fasst die Polizei Taten zusammen, die als "Enkeltrick", "Schockanruf" oder "falsche Polizeibeamte" bekannt sind. (Symbolbild)

München

Eine aufmerksame Passantin hat in München entscheidend dazu beigetragen, einen mutmaßlichen Callcenter-Betrüger zu überführen. Mit ihren Fotos brachte sie die Ermittlungen ins Rollen und einen 21-Jährigen schließlich in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte.

Als die Zeugin beobachtete, wie ein junger Mann einer über 90-jährigen Seniorin ein Telefon ans Ohr hielt und diese ihm daraufhin einen Stoffbeutel mit mehreren Zehntausend Euro übergeben wollte, sprach sie die alte Dame an – und fotografierte den flüchtenden Mann und sein Fahrzeug.

Nach Schockanruf erkennen Zivilbeamte den Geldabholer

Die Seniorin war laut Polizei zuvor auf einen Schockanruf hereingefallen: Eine Anruferin hatte ihr erzählt, ihr Neffe habe einen tödlichen Unfall verursacht und benötige 60.000 Euro Kaution, um nicht ins Gefängnis zu kommen.

Die Fotos der Zeugin führten wenige Tage später zum Erfolg: Zivile Einsatzkräfte erkannten den Verdächtigen am Dienstag in der Schwanthalerhöhe und nahmen den 21-Jährigen fest. Ein Richter ordnete am Mittwoch Untersuchungshaft an.