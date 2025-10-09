AZ-Plus

Frau auf dem Heimweg im Englischen Garten in München überfallen

Der unbekannte Täter packt die 30-Jährige am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr an der Brücke am Schwabinger Bach. Er würgte sie von hinten und fasste ihr an die Brust. Die Kripo ermittelt.
Ralph Hub |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Im Englischen Garten am Schwabinger Bach ist eine 30-Jährige überfallen worden. (Symbolbild)
Im Englischen Garten am Schwabinger Bach ist eine 30-Jährige überfallen worden. (Symbolbild) © IMAGO/imageBROKER/Reinhard Rohner

Die Marketing-Expertin war am Dienstagabend auf dem Heimweg von der Ludwig-Maximilian-Universität. Sie wählte die Route durch den Englischen Garten. An der Brücke am Schwabinger Bach tauchte gegen 22.15 Uhr plötzlich ein fremder Mann auf.

Täter würgt die Frau von hinten

Er packte sie von hinten und legte seinen Arm um ihren Hals, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Als sich die 30-jährige Chinesin aus dem Würgegriff befreien konnte, fasste der Täter ihr oberhalb der Kleidung an die Brust. Anschließend flüchtete der Mann unerkannt in Richtung Schwabinger Bach. Sie erlitt laut Polizei leichte Verletzungen am Hals. Die Frau alarmierte allerdings nicht sofort die Polizei, sondern ging erst nach Hause und erzählte ihrem Lebensgefährten von dem Überfall. Der verständigte den Polizeinotruf. Eine Fahndung nach dem Täter wurde eingeleitet. Dabei wurden auch ein Hubschrauber und ein Spürhund der Polizei eingesetzt. Doch der Mann war bereits verschwunden.

Sexualdelikt oder Raubüberfall?

Das Kommissariat 15 hat den Fall übernommen. Die Polizisten ermitteln wegen eines sexuellen Übergriffs, bisher aber nicht wegen einer versuchten Vergewaltigung, wie der Polizeisprecher erklärte. Auch ein Raubüberfall könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Himbeergselchts vor 4 Minuten / Bewertung:

    Eine Täterbeschreibung konnte oder wollte die Frau nicht abgeben? Oder sah sie ihn nur von hinten?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • AufmerksamerBürger gerade eben / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Himbeergselchts

    Vorsicht, Vorsicht bei solchen Fragen, da kommt schnell Nazi Nazi Gekreische bei München ist bunt!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.