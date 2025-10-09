Frau auf dem Heimweg im Englischen Garten in München überfallen

Der unbekannte Täter packt die 30-Jährige am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr an der Brücke am Schwabinger Bach. Er würgte sie von hinten und fasste ihr an die Brust. Die Kripo ermittelt.

Die Marketing-Expertin war am Dienstagabend auf dem Heimweg von der Ludwig-Maximilian-Universität. Sie wählte die Route durch den Englischen Garten. An der Brücke am Schwabinger Bach tauchte gegen 22.15 Uhr plötzlich ein fremder Mann auf.

Täter würgt die Frau von hinten

Er packte sie von hinten und legte seinen Arm um ihren Hals, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Als sich die 30-jährige Chinesin aus dem Würgegriff befreien konnte, fasste der Täter ihr oberhalb der Kleidung an die Brust. Anschließend flüchtete der Mann unerkannt in Richtung Schwabinger Bach. Sie erlitt laut Polizei leichte Verletzungen am Hals. Die Frau alarmierte allerdings nicht sofort die Polizei, sondern ging erst nach Hause und erzählte ihrem Lebensgefährten von dem Überfall. Der verständigte den Polizeinotruf. Eine Fahndung nach dem Täter wurde eingeleitet. Dabei wurden auch ein Hubschrauber und ein Spürhund der Polizei eingesetzt. Doch der Mann war bereits verschwunden.

Sexualdelikt oder Raubüberfall?

Das Kommissariat 15 hat den Fall übernommen. Die Polizisten ermitteln wegen eines sexuellen Übergriffs, bisher aber nicht wegen einer versuchten Vergewaltigung, wie der Polizeisprecher erklärte. Auch ein Raubüberfall könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.