Frankfurt-Fans kapern Querdenker-Demo

Ein Fan aus Hessen schnappt sich bei der Kundgebung auf dem Marienplatz das Mikro.

Die Polizei rückt an, um die Lage am Marienplatz zu beruhigen.

rah Die Polizei rückt an, um die Lage am Marienplatz zu beruhigen.

München - Rund 30 Personen aus der Querdenker-Szene hatten sich wie jeden Samstagnachmittag am Marieplatz versammelt, um gegen Politik und Bundesregierung zu demonstrieren.

Auf der Protest-Veranstaltung taucht plötzlich eine Gruppe Eintracht Fans auf

Die Protest-Veranstaltung startete mit Redebeiträgen über die Weltgesundheitsorganisation (WHO), den Krieg in der Ukraine, die Nato, die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und zu Corona. Dabei tauchte plötzlich eine Gruppe Frankfurter Fußballfans auf. Sie waren extra zum Bundesliga-Spiel gegen den FC Bayern in der Allianz Arena nach München gereist.

Polizei beruhigt die Situation

Die Querdenker-Parolen waren dann aber doch einigen der Fußballfans zu viel. Mühelos übertönte der Eintracht-Block die Redebeiträge der Protestkundgebung. Sie riefen im Chor Parolen wie "Haltet die Fresse."

Einer der Fans aus Frankfurt schnappte sich sogar das Mikrofon der Demonstranten, die damit vorübergehend Sendeschluss hatten. Schließlich rückte die Polizei an, um die Situation am Marienplatz zu beruhigen.

Bei einem Gerangel zwischen einem Fußballfan und einem Querdenker wurde ein Demonstrant laut Polizeiangaben leicht verletzt. Die Demonstration wurde anschließend durch die Veranstalter beendet.