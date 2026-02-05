Ab Sonntagabend ist auf der Linie U2 ein Fräszug zur Gleisinstandhaltung unterwegs. Im betroffen Zeitraum wird die Strecke in drei Abschnitte geteilt.

Auf der Linie U2 kommt es in der kommenden Woche zu Gleisarbeiten. (Symbolbild)

In den Münchner U-Bahn-Tunnel ist nächste Woche wieder der Fräszug unterwegs. Auf der Linie U2 werden im Abschnitt zwischen Hohenzollernplatz und Königsplatz die Schienen bearbeitet.

Für die Instandhaltung ist von der Nacht Sonntag auf Montag (8./9. Februar) bis zur Nacht Donnerstag auf Freitag (12./13. Februar) in den Abend- und Nachtstunden erneut ein Fräszug im Einsatz.

Linie U2 wird in drei Abschnitte geteilt

Im entsprechenden Zeitraum wird die U2 jeweils von 22.30 Uhr bis Betriebsschluss in drei Abschnitte geteilt.

Feldmoching – Scheidplatz im 20-Minuten-Takt

Scheidplatz – Hauptbahnhof – Sendlinger Tor mit Pendelzug im 20-Minuten-Takt

Hauptbahnhof – Sendlinger Tor – Messestadt Ost im 10-Minuten-Takt

Zur Umfahrung des Pendelzugs zwischen Scheidplatz und Sendlinger Tor bietet sich die U3 an.

Unter Umständen ist zur Weiterfahrt am Scheidplatz ein Umstieg über das Zwischengeschoss notwendig. An den Haltestellen Hohenzollernplatz, Josephsplatz, Theresienstraße und Königsplatz fahren die Züge in beide Richtungen vom selben Gleis.