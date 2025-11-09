AZ-Plus

Brandgeruch im Cockpit – Flieger nach München umgeleitet

Eine Maschine der Air France ist auf dem Weg nach Seoul in Südkorea. Doch das Flugzeug wird nach Bayern umgeleitet, als ein komischer Geruch bemerkt wird. Ist schon klar, was genau passiert ist?
AZ/dpa |
Das Air France Flugzeug musste wegen Brandgeruchs auf dem Münchner Flughafen notlanden.
Das Air France Flugzeug musste wegen Brandgeruchs auf dem Münchner Flughafen notlanden. © Ehsan Monajati/dpa

Eine Air-France-Maschine ist auf dem Weg von Paris nach Südkorea wegen eines Notfalls nach München umgeleitet worden.

Was hat den Brandgeruch im Flugzeug verursacht?

Nach Angaben des Airports landete das Flugzeug am frühen Abend in der bayerischen Landeshauptstadt. Grund dafür sei Brandgeruch im Cockpit gewesen, teilte die Airline auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Vorsorglich habe sich die Crew zur Landung entschieden. Was den Brandgeruch verursacht hat, ist bislang ungeklärt.

Eine Flughafensprecherin sagte, die Maschine sei nach der Landung zur Halteposition geschleppt worden. Es gebe keine Verletzten. Die Passagiere seien in den Flughafen gebracht worden. Der Terminaldienst sowie Angestellte der Airline kümmerten sich um die Reisenden. 

Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst noch unklar. (Symbolbild)
Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst noch unklar. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Airline zufolge ist am späten Abend ein Rückflug nach Paris geplant. Bei Bedarf werde den Passagieren dort eine Unterkunft bereitgestellt. Wann ein Ersatzflug in die südkoreanische Hauptstadt Seoul folgt, konnte die Airline zunächst nicht sagen.

