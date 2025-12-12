AZ-Plus

Flugverbindung München-Dresden bleibt erhalten

Gute Nachricht für Fluggäste auf dem Weg nach Sachsen: Auch künftig können sie von München direkt mit dem Flieger nach Dresden reisen.
Die Lufthansa will die Verbindung von Dresden nach München beibehalten. (Archivbild)
Die Lufthansa will die Verbindung von Dresden nach München beibehalten. (Archivbild)
München/Dresden

Die Flugverbindung zwischen München und Dresden bleibt in den kommenden Jahren erhalten. Die Lufthansa hat eine entsprechende Vereinbarung mit der Mitteldeutschen Flughafen AG getroffen, wie ein Sprecher der Dresdner Flughafengesellschaft bestätigte. Deren Vorstandsvorsitzender Götz Ahmelmann hatte Ende Oktober wegen hoher Standortkosten vor einer Streichung der Verbindung gewarnt. Über deren Fortbestehen berichteten nun zuerst "Sächsische Zeitung" und "Leipziger Volkszeitung". Die Lufthansa hatte mit dem Sommerflugplan 2025 bereits die Strecke von München nach Leipzig eingestampft.

