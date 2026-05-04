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Flughafen München tagelang nicht mit Bahn erreichbar

Die S-Bahn München ist pannengeplagt. Damit der Verkehr eines Tages wieder normal laufen kann, wird viel gebaut. Das führt zu Einschränkungen der Verbindung zum zweitgrößten deutschen Flughafen.
AZ/dpa |
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Der Münchner Flughafen (im Hintergrund) wird für mehrere Tage nicht mit der S-Bahn erreichbar sein. (Archivbild)
Der Münchner Flughafen (im Hintergrund) wird für mehrere Tage nicht mit der S-Bahn erreichbar sein. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Der Münchner Flughafen wird für mehrere Tage nicht mit der S-Bahn und dem Regionalexpress aus Nürnberg erreichbar sein. Wegen Bauarbeiten enden die Züge zum zweitgrößten deutschen Airport schon an der vorletzten Haltestelle am Besucherpark, wie die Bahn und die Stadt München informieren. Der aus Nürnberg kommende RE22 endet schon in Freising.

Bahnverkehr gestört: Bauarbeiten auf Stammstrecke und in Außenbereichen

Die Sperrung beginnt am späten Montagabend um 22.30 Uhr und soll am frühen Freitagmorgen um 3.40 Uhr enden. Fluggäste und Mitarbeiter müssen in der Zwischenzeit am Besucherpark in Ersatzbusse umsteigen. 

Die Münchner S-Bahn ist mit durchschnittlich 840.000 Fahrgästen an Werktagen Bayerns meistgenutztes Nahverkehrsnetz. Bauarbeiten gibt es in diesem Frühjahr auf mehreren Streckenabschnitten.

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Schon im März und April gab es Sperrungen, so auch auf der Stammstrecke in der Münchner Innenstadt. Am Flughafen soll bis Ende des Jahres ein neues elektronisches Stellwerk gebaut werden. Im weiteren Verlauf des Mai und Juni wird es auch auf der Stammstrecke neuerliche Streckensperrungen geben.

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1 Kommentar
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  • Monika1313 vor einer Stunde / Bewertung:

    .....und wie immer werden Rolltreppen und Aufzüge außer Betrieb sein.
    Viel Spaß mit Koffern und Kinderwagen auf den Treppen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
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