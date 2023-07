Flughafen München: Großer Andrang zum Ferienstart erwartet – Airport rüstet auf

Auch dieses Jahr werden mit Beginn der Sommerferien wieder mehr Passagiere am Münchner Flughafen erwartet – wie Sie das Reise-Chaos vermeiden können.

München - Mit dem Start der bayerischen Sommerferien beginnt am letzten Juliwochenende auch für den Münchner Flughafen wieder die Hauptsaison. Für den Zeitraum bis zum 11. September sind insgesamt rund 40.000 Flüge geplant, teilweise mehr als 1.000 pro Tag, heißt es am Freitag in einer Pressemitteilung der Flughafengesellschaft.

Flughafen München: Über 200 Ziele in 60 Ländern

Über 200 Ziele in 60 Ländern stehen dabei zur Verfügung: Die Reisepalette reicht von europäischen Ferienzielen über Städtereisen bis hin zu Reisen auf ferne Kontinente. Mit 1.860 Starts hat Spanien dieses Mal bei den Abflügen gegenüber Italien mit 1.800 Starts die Nase vorn. Nach Frankreich heben 1.133 Maschinen ab, in Richtung Griechenland starten 1.035 Maschinen. Insgesamt 993 Flüge sind während der Ferien in die Türkei geplant.

Flughafen München: Die beliebtesten Langstreckenziele

Auch zahlreiche Langstreckenziele werden von München aus angeboten. Insbesondere die USA sind da eine beliebte Anlaufstelle mit fast 900 Abflügen zu 13 verschiedene amerikanischen Zielen. 184 Flüge gehen im selben Zeitraum nach Kanada.

Von München nach Taiwan

In Asien wird Taiwan erstmals auch in den Sommerferien als Reiseziel angeboten. Der Inselstaat wird seit November letzten Jahres von EVA Air angeflogen. Ab Anfang August fliegt Air China wieder täglich nach Peking. Damit sind nahezu alle Airlines, die bereits vor der Pandemie Langstreckenflüge ab München durchgeführt haben, wieder zurückgekehrt.

Zweimal täglich geht es von München aus nach Indien, Katar, Singapur und Thailand. Dreimal pro Tag hebt ein Flieger in die Vereinigten Arabischen Emirate ab und nur einmal täglich nach Südkorea.

Wie vermeidet man am besten Urlaubsstress?

Um einen entspannten Ferienstart zu ermöglichen, werden in dieser Zeit mehr Mitarbeiter an den Terminals zu finden sein. Aber auch die Passagiere werden gebeten, genug Zeit im Voraus einzuplanen und ihre Reise gut vorzubereiten. Online-Check-in und passendes Reisegepäck seien dabei die einfachsten Möglichkeiten, um seinen Flug möglichst stressfrei zu halten.

Zeitersparnisse durch modernste Technik

Auch durch neue Hochleistungssportler-CT-Scanner soll der Ablauf beschleunigt werden, da diese eine deutlich schnellere Sicherheitskontrolle ermöglichen. Diese Geräte seien bis zum Ferienbeginn an allen 25 Kontrollstellen verbaut, so der Flughafen München.

Alle weiteren Tipps für einen entspannten Reisestart können Sie auf der Website des Münchner Flughafens finden.