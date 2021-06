Flughafen München: Entwurf für Lärmaktionsplan steht

Die Lärmschutz-Befragung für den Flughafen München geht in die zweite Runde. Wie die Regierung von Oberbayern am Donnerstag mitteilte, kann von Freitag an der Entwurf des Lärmaktionsplans von den Bürgern im Internet eingesehen und dazu Stellung genommen werden.

10. Juni 2021 - 11:27 Uhr | dpa

Ein Check-In Schalter ist am Flughafen München zu sehen. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild