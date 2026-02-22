Flughafen München: Das sind die Grundgehälter und Bonuszahlungen

Viele Flieger steigen hier in die Lüfte. In welchen Höhen sich die Gehälter der Mitarbeiter bewegen, welche Unterschiede es zwischen den verschiedenen Tarifverträgen gibt und was für Bonuszahlungen und Zulagen der Flughafen zahlt, schlüsselt die AZ in ihrem Gehaltsreport auf.

Ein Mitarbeiter der Sicherheitskontrolle überprüft am Flughafen München ein Gepäckstück. Wer in der Passagierkontrolle arbeitet, bekommt im Monat mehr als 4000 Euro brutto.

Der Münchner Airport nennt sich Bayerns Tor zur Welt – zu Recht: Mit 227 Zielen in 72 Länder und 43,4 Millionen Passagieren im Jahr 2025 zählt MUC zu den zehn verkehrsreichsten Luftfahrt-Drehkreuzen in Europa. Deutschlandweit hat nur der Flughafen Frankfurt am Main ein höheres Passagieraufkommen.

Um diese Menge an Fluggästen zu stemmen, braucht es entsprechend viele Mitarbeiter: 9000 Menschen halten den Betrieb am Laufen – der Flughafen ist damit einer der größten Arbeitgeber in München. Die AZ sieht sich deshalb in ihrem neuen Serienteil genauer an, wie viel die Beschäftigten dort eigentlich verdienen.

Die Chefs: 827.000 Euro für den CEO

Die Leitung eines Flughafens steht der Führung anderer Großkonzerne in nichts nach. Dementsprechend viel verdient auch Jost Lammers, der Vorsitzende der Geschäftsführung und Arbeitsdirektor. Laut dem Finanzdaten- und Beteiligungsbericht 2025 der Stadt München hat er für das Jahr 2024 insgesamt 827.000 Euro verdient. Davon machen 286.000 Euro erfolgsabhängige Zahlungen aus, das heißt, für die Erreichung wirtschaftlicher Ziele, die das Unternehmen sich gesteckt hat.

Der Chef vom Münchner Flughafen: Jost Lammers. Er verdiente im Jahr 2024 827.000 Euro. © Angelika Warmuth (dpa)

Jan-Henrik Andersson, der Geschäftsführer für Commercial und Security, erhielt 2024 627.000 Euro, wovon 205.000 Euro als erfolgsabhängige Tantieme ausbezahlt werden. Nathalie Leroy, die bis Ende 2024 als Geschäftsführerin für Finanzen und Infrastruktur tätig war, verdiente 617.000 Euro, wovon wie bei Andersson 205.000 Euro erfolgsabhängig waren.

Wie viel die Geschäftsführung der Flughafen München GmbH erhält, legt der Aufsichtsrat fest. Weil das Unternehmen in öffentlicher Hand liegt, spiegelt die Zusammensetzung des Aufsichtsrats die Gesellschafter wider, die da wären: der Freistaat Bayern (51 Prozent), die Bundesrepublik Deutschland (26 Prozent) und die Stadt München (23 Prozent).

Die Arbeitnehmer: Jährliche Ertragsbeteiligung in Höhe von 250 Euro

Der Verdienst von Flughafenmitarbeitern ist einsehbar über Tarifverträge, die nach verschiedenen Entgeltgruppen und Erfahrungsstufen gegliedert sind. Welcher Berufsstand in welche Entgeltgruppe fällt, zeigen die Infoportale Öffentlicher Dienst sowie Kommunalforum.de und die für den Flughafen zuständige Gewerkschaft Verdi.

Wer am Flughafen arbeitet, fällt jedoch nicht automatisch in den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst an Flughäfen (TVöD-F). Für die Bodenverkehrsdienste und Luftsicherheit gibt es jeweils eigene Tarifverträge mit eigenen Entgeltgruppen und Erfahrungsstufen.

Beschäftigte, die unter TVöD-F fallen, haben Anspruch auf eine jährliche Ertragsbeteiligung in Höhe von 250 Euro. Die kann abweichen, wenn negative oder positive Jahresergebnisse vorliegen. Konkret heißt das: Bei negativen Jahresergebnissen in den letzten drei Geschäftsjahren gibt es 100 Euro. Lief es in den letzten drei Jahren positiv, erhalten die Beschäftigten 600 Euro.

Bis zu 2000 Euro Bonus für langjährige Betriebszugehörigkeit

Die vermögenswirksamen Leistungen liegen bei 6,65 Euro, also dieses Geld schenkt der Flughafen sogesehen seinen Mitarbeitern, insofern diese das Geld in eine spezielle Anlageform stecken. Wer bereits 25 Jahre beim Flughafen arbeitet, bekommt ein Jubiläumsgeld in Höhe von 350 Euro, nach 40 Jahren gibt es 500 Euro. Auch die Beschäftigten der Luftsicherheit erhalten Jubiläumsgeld: ab zehn Jahren bereits 300 Euro, ab 15 Jahren 500, ab 25 Jahren 800 Euro, ab 30 Jahren 1200 Euro und ab 40 Jahren 2000 Euro. Die Bodenverkehrsdienste erhalten nach zehn Jahren 500 Euro, nach 25 Jahren 1000 Euro und nach 40 Jahren ebenfalls 2000 Euro.

Fahrzeuge der Feuerwehr stehen am Flughafen München. Ein Truppmann bzw. eine Truppfrau verdienen zwischen 3205 und 3935 Euro. © Enrique Kaczor (onw-images)

Wer als TVöD-F-Beschäftigter nachts oder am Samstag arbeitet, erhält 20 Prozent zusätzlich auf seinen Stundenlohn, bei Sonntagsarbeit sind es 25 Prozent und für Feiertagsarbeit zwischen 35 und 135 Prozent. Die Beschäftigten der Luftsicherheit erhalten an den Feiertagen 125 Prozent Zuschlag, für Sonntagsarbeit 50 Prozent obendrauf und für Nachtarbeit 25 Prozent extra. Auch die Bodenverkehrsdienste bekommen dieselben Zuschläge für Sonntags- und Nachtarbeit. Wer von vier bis sechs Uhr morgens arbeitet, erhält sogar 40 Prozent. Für Feiertage gibt es 100 Prozent extra.

Als Jahressonderzahlungen (Weihnachts- und Urlaubsgeld) erhalten Beschäftigte im öffentlichen Dienst im November 85 Prozent. Daran lehnen sich auch die Bodenverkehrsdienste an. In der Luftsicherheit beträgt die Jahressonderzahlung 25 Prozent und wird jeweils zur Hälfte im Mai und November ausgezahlt.

Monatsgehälter für die Bodenverkehrsdienste

Position Monatsgehalt Anfänger in Euro (Stufe 1) Monatsgehalt Erfahrener in Euro (höchste Stufe) (Teil-)Betriebsleitung 4794,73 (EG 10) 5115,50 (EG 10) Operative Bereichsleitung 4465,57 (EG 9) 4772,90 (EG 9) Schichtleiter/Gruppenleiter/disziplinarische Führungsfunktion 4131,36 (EG 8) 4423,58 (EG 8) Lademeister "Wide Body"/Supervisor 3845,87 (EG 7) 4107,85 (EG 7) Lade-/Gepäckmeister "Narrow Body"/Teamleiter 3697,10 (EG 6) 3955,02 (EG 6) Flugzeugabfertiger 3385,67 (EG 5) 3692,21 (EG 5) Mechaniker 3385,67 (EG 5) 3692,21 (EG 5) Servicekaufleute Luftverkehr 3385,67 (EG 5) 3692,21 (EG 5) Push-Back-Fahrer/Brückenfahrer 3183,49 (EG 4) 3457,42 (EG 4) Mitarbeiter Vorfeld 3183,49 (EG 4) 3457,42 (EG 4) Belader mit Vorfeldführerschein 3082,40 (EG 3) 3250,34 (EG 3) Belader 2965,01 (EG 2) 3149,25 (EG 2) Müllsortierung 2883,48 (EG 1) 2999,25 (EG 1)

Monatsgehälter für die Luftsicherheit

Position Monatsgehalt Anfänger in Euro (Stufe 1) Monatsgehalt Erfahrener in Euro (höchste Stufe) Selbstständige Passagierkontrollen, Fracht- und Fahrzeugkontrollen 4017,66 (EG II) / Ausbilder 3840,00 (EG I) / Einlasskontrolle/Flughafenbewachung 3695,76 (EG III) / Einstieg Passagierkontrollen 2994,54 (EG IV) / Unterstützende Servicedienste 2850,12 (EG V) /

Monatsgehälter für Flughafenmitarbeiter (TVöD-F)