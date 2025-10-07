Flughafen München: Dafür müssen Passagiere mindestens 140 Euro zahlen

Nirgendwo sind die Gebühren für eine Woche Parken so hoch wie in München – trotz Online-Buchung. Auch beim spontanen Nutzen des Parkhauses kosten die Gebühren mehrere Hundert Euro. Das zeigt die Analyse eines Verbraucherportals.

Die Verlässlichkeit der S-Bahn erst gar nicht auf die Probe stellen und stattdessen mit dem Auto zum Flughafen fahren? Wer einen Fahrer hat, der Taxi spielt, spart sich so womöglich Stress.

Wer jedoch selber fahren möchte, greift dafür in München tief in die Tasche: In keiner Stadt ist das Parken für eine Woche am Flughafen so teuer trotz Online-Reservierung (139,99 Euro). Das zeigt eine Analyse des Verbraucherportals Allright, das die 19 größten deutschen Flughäfen miteinander verglichen hat.

Dreistellig zahlen ansonsten nur Passagiere in Frankfurt (113,50 Euro), Dortmund (109 Euro) und Berlin/Brandenburg (109 Euro). Vergleichsweise günstig ist es an den Flughäfen in Dresden (39 Euro), Münster/Osnabrück (39 Euro) und Paderborn/Lippstadt (45,50 Euro). Aber auch in Memmingen liegen die Parkgebühren mit 58 Euro deutlich unter denen in München. Im Schnitt zahlen Passagiere rund 77 Euro – vorausgesetzt, sie reservieren rechtzeitig online.

245 Euro Parkgebühren ohne Reservierung

Noch teurer wird es, wenn Reisende das Parkticket erst vor Ort lösen. Die größte Differenz gibt es hier in Stuttgart: Während der günstigste Wochenparkplatz bei Online-Buchung 81 Euro kostet, werden ohne Vorab-Reservierung bis zu 350 Euro fällig.

Im Fall von München kostet diese 245 Euro, ist also etwa 105 Euro teurer, aber liegt nur leicht über den Schnitt von rund 218 Euro. Vergleichsweise günstig sind auch hier wieder Dresden (105 Euro) und Paderborn/Lippstadt (112 Euro), wobei es in beiden Fällen mehr als doppelt so teuer wie online ist.

Ein Mann steht am Flughafen in einem Parkhaus. Der Münchner Flughafen hat bundesweit die höchsten Parkgebühren, wenn vorab online reserviert wird. © Sven Hoppe (dpa)

Bei den Gebühren fürs Halten für eine Stunde liegt München mit 18 Euro im oberen Mittelfeld, wobei die ersten fünf Minuten beim Bringen und die ersten zehn beim Abholen gratis sind. Im Schnitt kostet das Halten für eine Stunde an deutschen Flughäfen 15,53 Euro. Am teuersten ist es in Stuttgart mit 40 Euro. Komplett kostenlos ist es hingegen in Paderborn/Lippstadt.

Allrights Rechtsanwalt Steffen Klug sagt: "Die hohen Preise in den Vorfahrten sind letztlich bewusst als Abschreckung gedacht, um Dauerparken zu verhindern, damit das Bringen und Abholen reibungslos funktioniert." Deshalb rät er: "Wer jemanden vom Flughafen abholt, sollte daher unbedingt vorab prüfen, ob der Flug pünktlich ist."