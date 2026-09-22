Flughafen München: Autofahrer schwebt nach Unfall mit Flugzeug in Lebensgefahr

Auf dem Münchner Flughafen prallt ein Auto einer Reinigungsfirma unter anderem gegen das Triebwerk einer Passagiermaschine. Jetzt nennt die Polizei weitere Details zu dem ungewöhnlichen Unfall.

Mit einem Helikopter wurde der Fahrer des Unfallwagens vom Münchner Flughafen in eine Klinik geflogen. (Symbolbild)

Update, 22. September, 8.24 Uhr: Nach dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Flugzeug am Münchner Flughafen schwebt der Fahrer des Wagens in Lebensgefahr. Der gesundheitliche Zustand des 32 Jahre alten Mitarbeiters einer Reinigungsfirma sei "weiter äußerst kritisch und lebensbedrohlich", sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann war nach dem Unfall am frühen Samstagmorgen per Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden.

Bei dem Aufprall des Wagens an einem Triebwerk des Flugzeugs und einer Fahrgasttreppe war laut Polizei ein Schaden von mehreren Millionen Euro entstanden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.

War der Fahrer gesundheitlich beeinträchtigt?

Es bestehe weitere die Möglichkeit, dass der Fahrer vor dem Unfall "gesundheitlich beeinträchtigt" gewesen sein könnte, sagte die Polizeisprecherin. Um mehr zur Ursache sagen zu können, seien aber weitere Ermittlungen nötig – auch mithilfe eines unfallanalytischen Gutachtens.

Eine Gefahr für andere Menschen habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, hatte die Polizei nach dem Unfall betont. Auch auf den Flugverkehr hatte der Unfall keine Auswirkungen. Am Münchner Flughafen gilt zwischen Mitternacht und 5 Uhr ein Nachtflugverbot.

Auto am Münchner Airport mit Flugzeug kollidiert

Erstmeldung, 19. September: Ein Auto einer Reinigungsfirma ist am Münchner Flughafen mit einem Flugzeug und einer Fahrgasttreppe zusammengestoßen. Der Fahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Wagen war demnach gegen ein Triebwerk des Flugzeugs geprallt.

Der ungewöhnliche Unfall ereignete sich am Samstag gegen 3 Uhr in der Früh. Zunächst rammte der Pkw ein Triebwerk des Flugzeugs. Der Flieger war den Angaben zufolge auf einem Nebenbereich abgestellt, es befanden sich keine Menschen an Bord. Dann kollidierte der Wagen mit der ebenfalls unbemannten Passagiertreppe.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der Fahrer vor dem Unfall "gesundheitlich beeinträchtigt" gewesen sein, sagte die Polizeisprecherin.

Die genauen Hintergründe soll nun ein unfallanalytisches Gutachten klären. Eine Gefahr für andere Menschen habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, betonte die Sprecherin. Auch auf den Flugverkehr hatte der Unfall keine Auswirkungen. Am Münchner Flughafen gilt zwischen Mitternacht und 5 Uhr ein Nachtflugverbot.