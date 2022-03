Flughafen München: 2,7 Promille und nackter Oberkörper - Passagier greift Bundespolizisten an

Erst nahm ihn der Pilot des Warschau-Fluges aus offensichtlichen Gründen nicht mit, dann randalierte der Betrunkene am Gate und griff schließlich die herbeigerufenen Bundespolizisten an.

Bundespolizisten am Münchner Airport: Immer wieder kommt es auch an den Gates zu unschönen Szenen - vor allem dann, wenn Reisende ihren Flug nicht antreten können. (Symbolbild)

München – Es soll ja schon mal vorkommen, dass sich der eine oder andere Reisende vor dem Abflug noch ein Beruhigungsbierchen gönnt, aber am Samstagabend schaute ein Mann am Münchner Flughafen derart tief ins Glas, dass ihn der Pilot des Fluges nach Warschau nicht an Bord der Maschine ließ.

Betrunkener Fluggast darf nicht ins Flugzeug und schreit herum

Wie die Bundespolizei weiter berichtet, entblößte der Betrunkene wieder zurück im Terminal seinen Oberkörper, schrie laut herum und belästigte andere Reisende.

Eine Frau machte eine zufällig vorbeikommende Streife der Bundespolizei auf den Mann aufmerksam: Die Beamten beruhigten den Aufgebrachten erst einmal und wollten ihn aus dem Transitbereich begleiten.

2,7 Promille: Fluggast greift Bundespolizisten an

Der 32-Jährige beschimpfte die Bundespolizisten zunächst und wehrte sich dann kurz vor Verlassen des Sicherheitsbereiches entschieden. Einer der beiden Beamten konnte gerade noch verhindern, dass der Betrunkene einen Nottaster drückte, woraufhin der Mann mit der Faust gegen eine Glasscheibe schlug und anschließend die Beamten mit erhobenen Fäusten angriff.

Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte

Auch dies wussten diese zu verhindern - sie nahmen den Mann fest und nahmen ihn mit auf die Wache.

Dort angekommen übergab sich der Mann, die Bundespolizisten forderten medizinische Unterstützung an, quittierten sein Verhalten mit Strafanzeigen wegen eines tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung und übergaben den Betrunkenen - 2,7 Promille wurden bei ihm gemessen - an die zuständigen Kollegen der Polizeiinspektion Flughafen München.