Flughafen dicht: Münchner Familie in Kabul gefangen

Eine Mutter mit ihren beiden Kindern sitzt am Flughafen Kabul fest, weil das Auswärtige Amt die Frau trotz Aufenthaltstitel nicht in den Flieger lassen will. Wie es nun weitergeht, ist unklar. Die Sicherheitslage verschlechtert sich stündlich.

München - Die Münchner Bundestagskandidatin und stellvertrende Parteivorsitzende der Grünen, Jamila Schäfer, ist in Kontakt mit der Familie. Sie hat den Fall auch öffentlich gemacht, um auf die dramatische Situation vor Ort aufmerksam zu machen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

"Es handelt sich um eine Mutter mit ihren beiden Kindern", sagt Schäfer der AZ am Telefon. Ihr Name muss aus Sicherheitsgründen geheim bleiben. Am Sonntag wollten die drei nach einem Heimatbesuch zurück nach Deutschland fliegen, doch die Mitarbeiter der Deutschen Botschaft vor Ort teilten der Mutter mit, nur ihre Kinder ins Flugzeug zu lassen - denn die besitzen einen deutschen Pass.

Münchner Familie sitzt in Kabul fest

Die Mutter selber hat nach AZ-Informationen einen gültigen Aufenthaltstitel in Deutschland. Ihr wurde die Mitnahme bzw. die Einreise nach Deutschland aber verweigert. Da die Frau ihre Kinder aber nicht allein fliegen lassen wollte, sitzen alle drei nun in Kabul fest. Die Sicherheitslage ist dort mittlerweile katastrophal, normale Linienflüge gibt es keine mehr.

"Es fallen Schüsse, auch Tote gibt es", sagt Schäfer der AZ, die mit der Familie nach wie vor in Kontakt steht. Wie es für die drei weitergeht, ist noch vollkommen unklar. Sie halten sich mittlerweile in einem Haus in Kabul versteckt, am Flughafen ist es zu gefährlich. "Die Frau ist durch die Taliban in Kabul in besonderer Gefahr, weil sie ohne ihren Mann unterwegs ist", sagt Schäfer. Dieser bangt nun in München um seine Frau und seine beiden Kinder.

Schäfer und die Münchner Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) haben sich an das Auswärtige Amt (AA) gewandt, um der Familie eine Ausreise zu ermöglichen.