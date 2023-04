Flohmarkt auf der Theresienwiese: Schnäppchenjagd bei strahlendem Sonnenschein

Zum zweiten Mal nach Corona findet der Flohmarkt auf der Theresienwiese statt. Zahlreiche Schnäppchenjäger drängten sich am Fuße der Bavaria zwischen den Ständen. Die AZ war vor Ort.

München - Endlich ist er wieder zurück, der große Flohmarkt auf der Theresienwiese – und bei was für einem Wetter! Blauer Himmel, Sonnenschein, da kann die Stimmung ja nur gut sein. Der Andrang ist groß, viele Münchnerinnen und Münchner und auch Flohmarkt-Fans von außerhalb gehen am Samstag auf Schnäppchenjagd.

Nach Schätzen gesucht haben auf der Theresienwiese auch Julia und Max Schmalzbauer. Der AZ sagt die 32-jährige Projektleiterin, die 20 Euro für eine antike Dekoschale für ihre Mutter ausgegeben hat, wie gerne sie auf den Flohmarkt geht: "Es ist ganz entspannt, wir lassen uns inspirieren – was die Leute anbieten, ist so unterschiedlich. Viele ratschen auch miteinander, es macht Spaß."

Julia und Max Schmalzbauer haben eine Deko-Schale und ein Backblech ergattert. © Daniel von Loeper

Auch der 32-jährigen Max hat Spaß – besonders nach dem grauen und tristen Wetter in den letzten Wochen. "Ich habe ein Backblech für einen Euro ergattert für Obstkuchen oder auch Sommerkuchen", verrät er. Auch das Handeln gehört dazu, finden die beiden.

Flohmarkt auf der Theresienwiese: Auch Möbel finden neue Besitzer

Etwas größere Stücke nehmen Ärztin Cathy (28) und Stratege Camiel (28) mit nach Hause. Beide haben sich für ein Möbelstück entschieden. Die Medizinerin freut sich über ein Panton-Möbelstück von Designer Hermann Müller für 185 Euro und die tolle Atmosphäre auf der Theresienwiese.

Schon seit 8 Uhr morgens sind die beiden gemeinsam mit Studentin Noa am Fuße der Bavaria unterwegs, die für 40 Euro einen Spiegel mit nach Hause nimmt. Ein bisschen unhandlicher zum Tragen ist der Tisch, den Camiel gekauft hat – "es ist etwas nervig mit dem Möbelstück herumzulaufen", so der 28-Jährige. Gelohnt hat es sich trotzdem.

v.l.: Ärztin Cathy (28), Stratege Camiel (28) und Medizinstudentin Noa (26) gehen mit Möbelstücken und einem Spiegel nach Hause. © Daniel von Loeper

Ein Stuhl für die Mama

Einen Stuhl für 15 Euro muss auch Nicolas Henckel irgendwie heimbringen. Der 54-Jährige ist mit seiner 84 Jahre alten Mutter gekommen, die sich noch weiter umsehen möchte. Immerhin: Dem Kaufmann dient der Stuhl übergangsweise als Sonnenschutz. Den kann man gut gebrauchen.

Nicolas Henckel nutzt den Stuhl, den sich seine Mutter ausgesucht hat, bei diesem Wetter gleich als Sonnenschutz. © Daniel von Loeper

Eine Zinkwanne für Blumen und Kräuter im Garten

Auch Patricia Bayer tut ihrer Mutter einen Gefallen und bringt ihr eine Zinkwanne für den Garten mit. 35 Euro hat sie gekostet. "Ein bisschen haben wir gehandelt", sagt ihr Begleiter Benny Stangl, "der Preis hätte gerne noch etwas niedriger sein dürfen. Doch so passt es auch." Blumen und Kräuter will die Mama der Auszubildenden einpflanzen.

Benny Stangl und Patricia Bayern haben 35 Euro für eine Zinkwanne ausgegeben, in die Blumen und Kräuter gepflanzt werden sollen. © Daniel von Loeper

Viel ist los am Samstag auf der Theresienwiese, wo seit Freitag (21. April) auch das Frühlingsfest stattfindet. Einer geht aber nicht so schnell verloren: Felix Anft (30). Von fünf auf vier Euro heruntergehandelt trägt er nun einen Eishockeyschläger über den Flohmarkt, den er regelmäßig besucht. "Es gibt vieles, was teuer ist, doch einiges ist auch schön billig." So auch die Sonnenbrille für drei statt fünf Euro, die Accountmanagerin Annika Weber jetzt ihr Eigen nennen darf. "Ich bin begeistert davon. Außerdem haben wir zwei Tennisschläger vom Preis von zehn Euro für acht Euro bekommen."

Einen Eishockeyschläger, eine Sonnenbrille und Tennisschläger nehmen Felix Anft und Annika Weber mit. © Daniel von Loeper

Alle Bilder vom Flohmarkt sehen Sie oben in der Bildergalerie.