Flohmarkt auf der Theresienwiese 2022: Alle Infos für Besucher und Aussteller

Am 30. April darf auf dem Riesenflohmarkt auf der Theresienwiese wieder gefeilscht werden, was der Geldbeutel hergibt – wenn auch mit einer reduzierten Zahl an Ausstellern. Alle Infos zur Veranstaltung lesen Sie hier.

22. April 2022 - 15:17 Uhr | AZ

Am 30. April steuern Verkäufer und Schnäppchenjäger wieder die Theresienwiese an, wenn der weit über die Grenzen Münchens hinaus bekannte Flohmarkt ruft. (Archivbild) © imago images/STL

München - 2022 geht der Flohmarkt auf der Theresienwiese des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) wieder an den Start – allerdings mit weniger Ausstellern. Lesen Sie hier alle Infos für Besucher und Aussteller sowie die Corona-Regeln zur Veranstaltung. Flohmarkt auf der Theresienwiese 2022: Öffnungszeiten und Aussteller Am Samstag, den 30. April 2022 haben Besucher von 7 bis 16 Uhr die Möglichkeit, über die Theresienwiese zu schlendern und nach Schnäppchen zu stöbern. Normalerweise verkaufen rund 2.000 Aussteller ihre Waren – alles, was haushaltsüblich ist und sich über die Jahre angesammelt hat. Heuer wird die Zahl der Aussteller begrenzt – das BRK erwartet rund 1.600 – und eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Der Besuch des Flohmarkts ist für alle Besucher und interessierte Käufer kostenfrei. Corona-Regeln für den Flohmarkt auf der Theresienwiese Das großzügig umzäunte Flohmarktgelände wird vier jeweils an den Ecken befindliche Eingänge für Besucher bieten. Ein Impfnachweis ist laut BRK nicht nötig, da die Veranstaltung im Freien stattfindet. Auch das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist nicht erforderlich, wird jedoch empfohlen. Flohmarkt auf der Theresienwiese: Anmeldung und Zufahrt Das Reservieren von Plätzen durch Anbringen von Bodenmarkierungen ist nicht zulässig, eine vorherige Anmeldung ist zwingend erforderlich. Hierfür steht seit dem 11.04.2022 ein zur Verfügung. Die Zufahrt auf das Flohmarktgelände für Aussteller ist von Freitag, den 29.04.2022 ab 22 Uhr bis Samstag, den 30.04.2022 um 5 Uhr möglich.