Fllughafen München: Abschiebe-Flug nach Afghanistan abgebrochen

Vom Münchner Flughafen aus sollte ein Flieger mit Straftätern aus Afghanistan starten. Doch der Flug wurde abgesagt.

München - Am Dienstagabend wurde ein geplanter Abschiebeflug nach Afghanistan in letzter Minute gestoppt. Das berichtet die "Bild". Der Flieger hätte vom Münchner Flughafen aus in Richtung Kabul abheben sollen.

Neun verurteilte afghanische Straftäter waren demnach in dem Flug, in Wien hätten zwei weitere zusteigen sollen. Laut "Bild" wurde der Abschiebeflug aber in letzter Minute vom Innenministerium in Berlin gestoppt.

Durch die Anschläge und Unruhen in Kabul sei nicht sichergestellt, dass die Ankunft des Fliegers reibungsklos geklappt hätte. Die neun Afghanen warten nun im Gefängnis auf ihre Abscheibung.