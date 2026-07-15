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Flammen am S-Bahnhof Taufkirchen: Lagerhalle brennt aus

Fenster bersten, Flammen fressen sich durch Kartonagen: Am S-Bahnhof Taufkirchen kämpfen 110 Einsatzkräfte gegen einen Brand. Der Schaden ist enorm.
AZ/dpa |
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Die Einsatzkräfte löschen das Feuer an und in der Lagerhalle. (Symbolbild)
Die Einsatzkräfte löschen das Feuer an und in der Lagerhalle. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa

Am S-Bahnhof Taufkirchen im Landkreis München ist eine Lagerhalle in Brand geraten. Wie eine Polizeisprecherin sagte, hatten sich am Dienstag Kartonagen entzündet, die Ursache war zunächst unklar. Durch die Hitze barsten laut Feuerwehr Fenster im ersten Stock, das Feuer griff auf den Innenbereich der Lagerhalle über. Der Brand verursachte einen Schaden im geschätzt sechsstelligen Bereich.

Insgesamt waren rund 110 Kräfte im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache übernahm das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei, Hinweise auf Brandstiftung gab es laut der Polizeisprecherin zunächst nicht.

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