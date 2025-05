Filmfest München ehrt Therapeutin aus "Sex Education"

Gillian Anderson hat schon viele starke Frauen gespielt. So etwa die Mutter (und Sexualtherapeutin) in der Netflix-Serie "Sex Education". In München bekommt sie nun einen Preis.

AZ/dpa | 29. Mai 2025 - 12:25 Uhr

Das Filmfest München verleiht Gillian Anderson im Sommer einen Ehrenpreis. © Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

München Ältere kennen Gillian Anderson (56) noch als Agent Scully aus der Science-Fiction-Serie "Akte X", Jüngere wohl eher als Mutter und Therapeutin in "Sex Education". Nun kommt die berühmte Schauspielerin im Sommer zum Filmfest München. Das Festival ehrt die US-Amerikanerin mit dem CineMerit Award für Verdienste um die Filmkunst. Anderson stehe für weibliche Stärke, kluge Entscheidungen und die Fähigkeit, mit Haltung und Integrität ein Vorbild zu sein, begründete die Leitung des Filmfestes, das vom 27. Juni bis zum 6. Juli stattfindet. Preisverleihung mit Premiere Die undotierte Auszeichnung soll Anderson bei einer Gala während des Filmfestes überreicht werden. Im Anschluss ist die Deutschlandpremiere ihres aktuellen Films "Der Salzpfad" geplant. Der britische Streifen beruht auf dem gleichnamigen Bestseller von Raynor Winn. Anderson spielt darin mit "White Lotus"-Star Jason Isaacs ein Ehepaar, das plötzlich alles verliert. Auf der Suche nach Trost und Hoffnung brechen die beiden zu einer mehr als 1.000 Kilometer langen Wanderung an der Küste im Südwesten Englands auf.