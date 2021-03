Filmaufnahmen einer 17-Jährigen überführen Exhibitionisten

Mit Hilfe von Filmaufnahmen eines Mädchens hat die Polizei einen 29-Jährigen ausfindig gemacht, der in einer Münchner S-Bahn onaniert haben soll. Die 17-Jährige filmte das Gesicht des ihr gegenübersitzenden Mannes mit ihrem Handy, während er die Handlungen am Mittwoch an sich vornahm, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Anschließend verständigte sie die Beamten.

04. März 2021 - 13:01 Uhr | dpa

Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

München Streifenbeamte hätten den Tatverdächtigen am S-Bahnhof Karlsplatz angetroffen. Er wurde den Angaben zufolge wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt. © dpa-infocom, dpa:210304-99-686322/2