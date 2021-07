Film ab! Münchner Kinos öffnen nach dem Lockdown wieder

In München und ganz Bayern öffnen die Kinos nach dem Corona-Lockdown wieder. Erfreulich: Keines der Kinos im Freistaat musste wegen der Krise schließen.

München - Es gibt auch gute Nachrichten: Auf ihrer Pressekonferenz zum Neustart Kino hat Digital- und Filmministerin Judith Gerlach nicht nur die 18 Millionen Euro Kinounterstützung während der Pandemie und darüber hinaus erläutert, sondern auch einen wunderbaren Satz gesagt: "Meines Wissens hat es in Bayern keine einzige Kinoschließung wegen Corona gegeben".

So werden also alle Kinos ab diesem Donnerstag wieder öffnen und viele haben die Zwangspause auch zu einer Erneuerung genutzt, wie in München unter anderen das Monopol und Arena. Allein in München werden so ab Donnerstag wieder 70 Leinwände bespielt.

Im Rio Palast beginnt eine neue Ära

Mit dem 1. Juli beginnt auch im Rio Palast in Haidhausen eine neue Ära, die eben nicht Schließung heißt, sondern Neustart mit neuen Betreibern. Nach dem überraschenden frühen Tod von Elisabeth Kuonen-Reich vor zwei Jahren haben - nach einer kurzen Zwischenphase - jetzt zwei gewiefte Kinobetreiber das Rio übernommen: Markus Eisele, der gemeinsam mit Christian Pfeil schon das Arena Kino in der Hans-Sachs-Straße betreibt.

Christian Pfeil führt zusätzlich noch das Monopol am Nordbad und hat eine Programmallianz mit dem Maxim in der Landshuter Allee. Dass er auch noch Kinos in Gera und Jena betreibt, ist auch kein Erfahrungsnachteil. Und so ist die Schlüsselübergabe im Rio zum 1. Juli ein Grund für Optimismus, dass es wieder heißen kann "Kino: Dafür werden Filme gemacht!"