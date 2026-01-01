AZ-Plus

Feuerwerksbrände in München noch vor der Silvesterfeier

In Schwabing fliegt am Montagabend ein Böller durch eine offene Balkontüre und landet im Wohnzimmer eines 55-Jährigen. Am Dienstagabend steht im Hasenbergl ein Balkon in Flammen.
Ralph Hub |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 3  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
In den Abendstunden ist es im Münchner Norden zu einem Balkonbrand gekommen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf Wohnräume verhindern.
In den Abendstunden ist es im Münchner Norden zu einem Balkonbrand gekommen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf Wohnräume verhindern. © Feuerwehr München

Mit dem Schrecken und einem angesengten Parkettboden ist am Montagabend ein 55-Jähriger aus Schwabing davongekommen. Jemand hatte im Bereich der Jakob-Klar-Straße gegen 19.15 Uhr einen Böller durch die offenstehende Balkontüre der Wohnung im Hochparterre geworfen.

Böller landet mitten im Wohnzimmer

Der Feuerwerkskörper brannte im Wohnzimmer ab und beschädigte dabei nach Angaben eines Polizeisprechers den Parkettboden. Zudem entstanden Rußanhaftungen an den Wänden sowie der Zimmerdecke der Wohnung. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf über tausend Euro geschätzt. Die Räume sind zum Glück weiterhin bewohnbar. Der Münchner konnte die Flammen selbst löschen. Er wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Sofortfahndung bleibt erfolglos

Der Münchner verständigte umgehend die Polizei. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter verlief allerdings erfolglos, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Das Kommissariat K13 hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Polizei geht bisher nicht von einem gezielt auf den 55-Jährigen ausgeführten Brandanschlag aus.

Die Feuerwehr München beim Löschangriff bei einem Balkonbrand in der Wintersteinstraße.
Die Feuerwehr München beim Löschangriff bei einem Balkonbrand in der Wintersteinstraße.

Zweiter Brand im Hasenbergl

Ein weiterer Brand wurde am Dienstagabend im Hasenbergl vermutlich ebenfalls durch Feuerwerk verursacht. Gegen 22.40 Uhr brannte es auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Wintersteinstraße. Mehrere auf dem Balkon im ersten Obergeschoss abgestellte Gegenstände gingen in Flammen auf. Bei Eintreffen der Feuerwehr war bereits ein Fenster geborsten und die Flammen griffen auf das Innere sowie auf den darüberliegenden Balkon über.

In den Abendstunden ist es im Münchner Norden zu einem Balkonbrand gekommen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf Wohnräume verhindern.
In den Abendstunden ist es im Münchner Norden zu einem Balkonbrand gekommen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf Wohnräume verhindern. © Feuerwehr München

Die Bewohner waren laut Feuerwehr nicht zu Hause oder hatten das Gebäude bereits verlassen. Durch das schnelle Eingreifen konnten die Feuerwehrleute verhindern, dass die Flammen auf die umliegenden Wohnungen des Mehrfamilienhauses übergriffen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • loeweauch77 vor 46 Minuten / Bewertung:

    Absichtlich in die Wohnung geworfen... Was sind das für verwahrloste Leute die einen Böller in eine Wohnung werfen ? Da ist aber das Oberstübchen ganz gehörig beschädigt... Moralisch unter aller Sau...

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Witwe Bolte vor einer Stunde / Bewertung:

    Bundesweites Böller/Pyroverbot muss her und zwar sofort! Es sind einfach zu viele Dep@en unterwegs.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • zOTTEL vor einer Stunde / Bewertung:

    Generelle Feuerwerksverbote find ich überzogen. Die Exzesse der letzten zehn Jahre wo schon Tage vorher und hinterher geknallt wird, muss man finde ich eindämmen! Feuerwerk erlaubt: 01.01.20xx 00:00 - 23:59 ( da an sensiblen Orten untersagt wie Krankenhäuser, Tierheime,... ) - davor und danach Bußgelder von 80€ bro Böller bzw. Rakete.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.