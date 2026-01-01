Feuerwerksbrände in München noch vor der Silvesterfeier

In Schwabing fliegt am Montagabend ein Böller durch eine offene Balkontüre und landet im Wohnzimmer eines 55-Jährigen. Am Dienstagabend steht im Hasenbergl ein Balkon in Flammen.

Mit dem Schrecken und einem angesengten Parkettboden ist am Montagabend ein 55-Jähriger aus Schwabing davongekommen. Jemand hatte im Bereich der Jakob-Klar-Straße gegen 19.15 Uhr einen Böller durch die offenstehende Balkontüre der Wohnung im Hochparterre geworfen.

Böller landet mitten im Wohnzimmer

Der Feuerwerkskörper brannte im Wohnzimmer ab und beschädigte dabei nach Angaben eines Polizeisprechers den Parkettboden. Zudem entstanden Rußanhaftungen an den Wänden sowie der Zimmerdecke der Wohnung. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf über tausend Euro geschätzt. Die Räume sind zum Glück weiterhin bewohnbar. Der Münchner konnte die Flammen selbst löschen. Er wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Sofortfahndung bleibt erfolglos

Der Münchner verständigte umgehend die Polizei. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter verlief allerdings erfolglos, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Das Kommissariat K13 hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Polizei geht bisher nicht von einem gezielt auf den 55-Jährigen ausgeführten Brandanschlag aus.

Die Feuerwehr München beim Löschangriff bei einem Balkonbrand in der Wintersteinstraße.

Zweiter Brand im Hasenbergl

Ein weiterer Brand wurde am Dienstagabend im Hasenbergl vermutlich ebenfalls durch Feuerwerk verursacht. Gegen 22.40 Uhr brannte es auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Wintersteinstraße. Mehrere auf dem Balkon im ersten Obergeschoss abgestellte Gegenstände gingen in Flammen auf. Bei Eintreffen der Feuerwehr war bereits ein Fenster geborsten und die Flammen griffen auf das Innere sowie auf den darüberliegenden Balkon über.

Die Bewohner waren laut Feuerwehr nicht zu Hause oder hatten das Gebäude bereits verlassen. Durch das schnelle Eingreifen konnten die Feuerwehrleute verhindern, dass die Flammen auf die umliegenden Wohnungen des Mehrfamilienhauses übergriffen.