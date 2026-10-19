AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Feuerwehreinsatz in München: Mindestens zehn Autos brennen in Tiefgarage

Feuerwehreinsatz in München: Mindestens zehn Autos brennen in Tiefgarage

Etwa zehn Wagen stehen in einer Tiefgarage in München-Moosach in Flammen. Die Polizei vermutet Brandstiftung – doch viel ist bisher nicht bekannt.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
In der Tiefgarage brennen etwa zehn Autos. (Symbolbild)
In der Tiefgarage brennen etwa zehn Autos. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa
München

In einer Tiefgarage im Münchner Stadtteil Moosach brennen etwa zehn Autos. Die Polizei vermutet Brandstiftung, wie ein Sprecher mitteilte. Die Feuerwehr rückte am Abend mit zahlreichen Kräften aus, um die Flammen zu löschen. 

Wie viele Wagen genau brennen, dazu konnte der Polizeisprecher zunächst genauen Angaben machen. Auch blieb offen, ob eine fahrlässige oder eine absichtliche Brandstiftung vermutet wird.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.