Feuerwehreinsatz in München: Mindestens zehn Autos brennen in Tiefgarage

Etwa zehn Wagen stehen in einer Tiefgarage in München-Moosach in Flammen. Die Polizei vermutet Brandstiftung – doch viel ist bisher nicht bekannt.

München

In einer Tiefgarage im Münchner Stadtteil Moosach brennen etwa zehn Autos. Die Polizei vermutet Brandstiftung, wie ein Sprecher mitteilte. Die Feuerwehr rückte am Abend mit zahlreichen Kräften aus, um die Flammen zu löschen.

Wie viele Wagen genau brennen, dazu konnte der Polizeisprecher zunächst genauen Angaben machen. Auch blieb offen, ob eine fahrlässige oder eine absichtliche Brandstiftung vermutet wird.