Feuerwehreinsatz in Bogenhausen: 60 Einsatzkräfte vor Ort

Aktuell kommt es zu einem Feuerwehreinsatz in der Vogelweidestraße in München. Ein Auto ist hier in Brand geraten.

Aktuell kommt es im Bereich der Vogelweidestraße in Bogenhausen zu einem Feuerwehreinsatz. Laut ersten Informationen geriet hier ein Auto in einer Tiefgarage in Brand. Drei Löschzüge seien mit insgesamt etwa 60 Einsatzkräften im Einsatz, Verletzte gab es nicht. Auch eine Evakuierung des Gebäudes sei nicht nötig. Auch ein Hubschrauber ist vor Ort.

Feuerwehreinsatz an Vogelweidestraße

Weitere Informationen folgen.