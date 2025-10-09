AZ-Plus
Feuerwehreinsatz am Odeonsplatz: U-Bahn musste geräumt werden – Ursache bekannt

Im Bereich des Odeonsplatzes kam es am Donnerstagmorgen zu erheblichen Einschränkungen im Zugverkehr. Ein Zug musste wegen einer Rauchentwicklung geräumt werden, die Feuerwehr war im Einsatz – inzwischen ist der Grund bekannt.
Rauchentwicklung am Odeonsplatz - die Züge der Linien U3, U4, U5 und U6 halten aktuell nicht am U-Bahnhof.(Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa

Wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) am frühen Donnerstagmorgen mitteilte, kam es im Bereich Odeonsplatz auf den Linien U3, U4, U5 und U6 zu erheblichen Behinderungen. Die Züge der Linien U3, U4, U5 und U6 hielten nicht am U-Bahnhof Odeonsplatz. Fahrgäste sollten während der Störung auf die Buslinien 100 und 153 ausweichen. Wegen des hohen Andrangs musste aber auch dort mit Verzögerungen gerechnet werden. 

Rauchentwicklung, Einsatzkräfte vor Ort

Gegenüber der Abendzeitung teilt die Feuerwehr mit, dass im Bereich Odeonsplatz über die Kameras eine leichte Rauchentwicklung festgestellt worden sei.  Ein Zug sei aus diesem Grund geräumt worden. Einsatzkräfte überprüften die Lage. Ein AZ-Reporter berichtete von vor Ort, dass Züge am Odeonsplatz zuvor nicht die Türen öffnen durften.

Später hatte sich herausgestellt, dass ein Kabel der U-Bahn die Stromschiene an der Haltestelle berührt und damit wohl einen Kurzschluss verursacht habe, wie ein MVG-Sprecher gegenüber der AZ mitteilt.  

Der Odeonsplatz ist aktuell für den U-Bahnverkehr gesperrt. Grund ist laut Feuerwehr eine "leichte Rauchentwicklung" in einem Zug. © AZ

Laut MVG gibt es inzwischen keine Behinderungen mehr auf der Strecke. Fahrgäste sollen vor Ort auf Anzeigen und Lautsprecherdurchsagen achten.  

