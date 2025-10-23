AZ-Plus
Update

Feuerwehreinsatz am Laimer Platz – Unterbrechung bei der U5

Am Laimer Platz kommt es am Donnerstagvormittag zu einem Feuerwehreinsatz. Die U5 ist von dieser Maßnahme betroffen.
André Wagner, Anna Kelbel |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Am Laimer Platz kam es am Donnerstagvormittag zu einem Feuerwehreinsatz.
Am Laimer Platz kam es am Donnerstagvormittag zu einem Feuerwehreinsatz. © Anna Kelbel

Am Donnerstagvormittag kam es im Bereich Laimer Platz wegen eines Feuerwehreinsatzes auf der Linie U5 für kurze Zeit zu einer Streckenunterbrechung.

AZ-Informationen zufolge wurde bei den Bauarbeiten in der Fürstenrieder Straße ein Starkstromkabel beschädigt. Dadurch kam es in einem Betriebsraum in der U-Bahnstation Laimer Platz zu einer leichten Rauchentwicklung, wie die Feuerwehr der AZ bestätigte.

In diesem Betriebsraum kam es zur Rauchentwicklung.
In diesem Betriebsraum kam es zur Rauchentwicklung. © Anna Kelbel

Während des Einsatzes fuhr die U5 nur im Abschnitt Neuperlach Süd bis Friedenheimer Straße. Die Haltestelle Laimer Platz wurde für einen kurzen Zeitraum nicht angefahren, ist nun aber wieder freigegeben.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Plato's Retreat vor 37 Minuten / Bewertung:

    München schaut inzwischen überall gleich aus. Baustellen ohne Ende. Eine gesichtslose Zweckarchitektur, die nur Riesenklötze mit fünf Stockwerken produziert.

    41 Jahre SPD-hörige Stadtverwaltung, dann schaut München aus wie eine verkommene NRW-Stadt.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • AufmerksamerBürger vor 11 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Plato's Retreat

    Bisher wollten es die Leute so, am 8. März 26 können die Wähler entscheiden, ob es genug ist mit dem Dilletantismus.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.