Feuerwehreinsatz am Laimer Platz – Unterbrechung bei der U5

Am Laimer Platz kommt es am Donnerstagvormittag zu einem Feuerwehreinsatz. Die U5 ist von dieser Maßnahme betroffen.

Am Donnerstagvormittag kam es im Bereich Laimer Platz wegen eines Feuerwehreinsatzes auf der Linie U5 für kurze Zeit zu einer Streckenunterbrechung.

AZ-Informationen zufolge wurde bei den Bauarbeiten in der Fürstenrieder Straße ein Starkstromkabel beschädigt. Dadurch kam es in einem Betriebsraum in der U-Bahnstation Laimer Platz zu einer leichten Rauchentwicklung, wie die Feuerwehr der AZ bestätigte.

In diesem Betriebsraum kam es zur Rauchentwicklung. © Anna Kelbel

Während des Einsatzes fuhr die U5 nur im Abschnitt Neuperlach Süd bis Friedenheimer Straße. Die Haltestelle Laimer Platz wurde für einen kurzen Zeitraum nicht angefahren, ist nun aber wieder freigegeben.