Feuerwehreinsatz in München: Hündin Cookie läuft vor Auto und wird von Vorderrad eingeklemmt

Eine Frau ist mit ihrem Wagen in München unterwegs, als plötzlich eine Hündin vor ihr Auto läuft. Sie reagiert schnell - doch das Tier braucht Hilfe.

AZ/dpa | 25. August 2025 - 12:26 Uhr

Mit einem Hebekissen holte die Feuerwehr Hündin Cookie unter dem Auto hervor. © -/Berufsfeuerwehr München/dpa

Die Münchner Berufsfeuerwehr hat eine unter einem Auto eingeklemmte Hündin befreit. Das Tier namens Cookie sei am Sonntag vor einen fahrenden Wagen gelaufen, teilte die Berufsfeuerwehr mit. Die Fahrerin habe gerade noch rechtzeitig bremsen können, sodass die Mischlingshündin nicht überrollt wurde. Sie sei aber direkt vor einem Vorderrad eingeklemmt worden und habe sich nicht selbst befreien können. Feuerwehreinsatz: Hündin in München in Auto eingeklemmt Die Feuerwehrleute hätten den Wagen deshalb mit einem Hebekissen so weit angehoben, dass sie Cookie wieder ihrer Besitzerin übergeben konnten. Die Frau habe ihre Hündin in eine Tierklinik gebracht. Inwieweit Cookie Verletzungen davontrug, konnte die Feuerwehr zunächst nicht sagen.