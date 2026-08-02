Feuerwehr bei Waldbrand nahe München im Einsatz

In einem Waldstück nahe Unterhaching (Landkreis München) ist in der Nähe des Parkplatzes Waldeslust am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Eine Fläche von etwa zehn Quadratmetern stand in Flammen. Warum die Feuerwehr so schnell vor Ort war.

In einem Waldstück in der Nähe des Parkplatzes Waldeslust in der Nähe von Unterhaching im Landkreis München ist am Freitag aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Etwa zehn Quadratmeter mit trockenem Gras und Bäumen standen nach Informationen der Polizei in München in Flammen.

Zeugin entdeckt den Waldbrand frühzeitig

Zum Glück bemerkte eine aufmerksame Zeugin gegen 13 Uhr die Flammen im Wald und verständigte sofort in Unterhaching die Freiwillige Feuerwehr. Der Brand war nach Angaben der lokalen Feuerwehr im Bereich zwischen Hochäckerweg und Wörnbrunner Geräumt entdeckt worden. Die Flammen hatten sich noch nicht weiter ausbreiten können. Bereits während der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte, so die FFW auf Instagram, konnte die Erkundungsdrohne des Landkreises München eine Rauchentwicklung im Forst lokalisieren. Die gewonnenen Erkenntnisse wurden umgehend von der Feuerwehreinsatzzentrale an das erstausrückende Führungsfahrzeug übermittelt. Zudem führten zwei Passanten die Einsatzkräfte vom Waldparkplatz direkt zur Brandstelle. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig.

Brandfahnder der Kripo ermitteln

Die Kripo ermittelt. Die Brandursache ist unklar. Der Boden in dem Gebiet ist durch die Hitze der letzten Monate extrem trocken. Brandstiftung kann aber zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht völlig ausgeschlossen werden. In dem Gebiet war in den vergangenen Jahren immer wieder Feuer gelegt worden.