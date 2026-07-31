Falscher Feueralarm am Hauptbahnhof - Verzögerungen in Moosach

Am Freitagmorgen kam es zu einem Feueralarm am Hauptbahnhof. Ursache war wohl ein Fehlalarm.

Update, 09:49 Uhr: Der Feueralarm wurde versehentlich ausgelöst, teilt die Pressestelle der Feuerwehr mit. Zum falschen Alarm kam es im Zuge von Revisionsarbeiten an den Feuermeldeanlagen im Bereich der U-Bahn. Die Bahnen nehmen den normalen Fahrbetrieb wieder auf. Die MVG teilt gegenüber der AZ mit, dass der Fahrbetrieb in etwa von 09:15 bis 09:30 am Hauptbahnhof unterbrochen war – die U-Bahnen fuhren die Station in dieser Zeit nicht an.

Ursprünglicher Artikel: Feueralarm am Hauptbahnhof: Noch bis 10:15 Uhr sollen alle U-Bahnen am Hauptbahnhof ausfallen. Die Hintergründe sind derzeit unklar.

Betroffen sind die Linien U1, U2, U4, U5 und U7. Der Feuerwehreinsatz soll (Stand 09:28 Uhr) bereits beendet sein.

Ausfälle auch am Bahnhof Moosach

Auch Fahrgäste, die per Tram über Moosach reisen, müssen heute etwas mehr Geduld mitbringen. Die Linie 20 verkehrt nur unregelmäßig. Von Seiten der MVG heißt es, es komme bis Freitagabend 20:50 Uhr zu Verspätungen, Ausfällen und vorzeitigen Wendungen.