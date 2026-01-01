Feuer-Nacht in München: Drei Einsätze in nur 80 Minuten

In der Silvesternacht musste die Feuerwehr gleich zu mehreren Bränden im Stadtgebiet ausrücken. Hunderte Menschen waren betroffen, einige mussten bei eisigen Temperaturen in Sicherheit gebracht werden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten sich über eine Leiter um einen Brand in einem Hochhaus des achten Stockwerks kümmern.

Im Peschelanger in München-Neuperlach ist in einem Hochhaus in der Silvesternacht ein Brand ausgebrochen.

Was für eine Nacht für die Münchner Feuerwehr! Um 0.20 Uhr wurden die Einsätzkräfte in die Langbürgener Straße gerufen. Dort war auf dem Balkon einer Wohnung im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehrleute hatten den Brand zügig unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindern.

Brand in Tonne durch Feuerwerkskörper ausgelöst

Rund eine Stunde später, gegen 1.30 Uhr, brannte in der Schwanseestraße eine Großraum-Tonne. Die Freiwillige Feuerwehr Solln war schnell vor Ort und löschte den Brand vollständig.

Großeinsatz in München-Neuperlach – Brand in einem Hochhaus

Doch damit war die Nacht für die Feuerwehrleute noch lange nicht vorbei. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst wurden zu einem zwölfstöckigen Gebäudekomplex im Peschelanger in München-Neuperlach gerufen. Ein Balkonbrand im achten Obergeschoss drohte auf die Wohnung überzugreifen.

Dutzende Bewohner hatten sich bereits durch das Sicherheitstreppenhaus ins Freie begeben. Sie kamen bei Temperaturen um -7 Grad zum Teil in einem Großraum-Rettungswagen der Feuerwehr unter. Im Innen- sowie im Außenangriff über eine Drehleiter wurde das Feuer bekämpft. Ob Personenschaden entstanden ist, ist nicht bekannt.