Feuer-Nacht in München: Drei Einsätze in nur 80 Minuten

In der Silvesternacht musste die Feuerwehr gleich zu mehreren Bränden im Stadtgebiet ausrücken. Hunderte Menschen waren betroffen, einige mussten bei eisigen Temperaturen in Sicherheit gebracht werden.
Balkonbrand im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Langbürgener Str.
Thomas Gaulke 9 Balkonbrand im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Langbürgener Str.
Brand einer Großraum-Tonne in der Schwanseestraße.
Thomas Gaulke 9 Brand einer Großraum-Tonne in der Schwanseestraße.
Feuerwehrleute versuchen, den Brand im Hochhaus zu löschen.
Thomas Gaulke 9 Feuerwehrleute versuchen, den Brand im Hochhaus zu löschen.
Feuerwehrleute im Einsatz am Peschelanger.
Thomas Gaulke 9 Feuerwehrleute im Einsatz am Peschelanger.
Die Feuerwehrleiter ragt meterhoch in die Höhe.
Thomas Gaulke 9 Die Feuerwehrleiter ragt meterhoch in die Höhe.
Rauch kommt aus einem der Fenster des Hochhauses.
Thomas Gaulke 9 Rauch kommt aus einem der Fenster des Hochhauses.
Balkonbrand im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Langbürgener Str.
Thomas Gaulke 9 Balkonbrand im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Langbürgener Str.
Im Peschelanger in München-Neuperlach ist in einem Hochhaus in der Silvesternacht ein Brand ausgebrochen.
Thomas Gaulke 9 Im Peschelanger in München-Neuperlach ist in einem Hochhaus in der Silvesternacht ein Brand ausgebrochen.
Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten sich über eine Leiter um einen Brand in einem Hochhaus des achten Stockwerks kümmern.
Thomas Gaulke 9 Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten sich über eine Leiter um einen Brand in einem Hochhaus des achten Stockwerks kümmern.

Was für eine Nacht für die Münchner Feuerwehr! Um 0.20 Uhr wurden die Einsätzkräfte in die Langbürgener Straße gerufen. Dort war auf dem Balkon einer Wohnung im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehrleute hatten den Brand zügig unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindern.

Brand in Tonne durch Feuerwerkskörper ausgelöst

Rund eine Stunde später, gegen 1.30 Uhr, brannte in der Schwanseestraße eine Großraum-Tonne. Die Freiwillige Feuerwehr Solln war schnell vor Ort und löschte den Brand vollständig.

Großeinsatz in München-Neuperlach – Brand in einem Hochhaus

Doch damit war die Nacht für die Feuerwehrleute noch lange nicht vorbei.  Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst wurden zu einem zwölfstöckigen Gebäudekomplex im Peschelanger in München-Neuperlach gerufen. Ein Balkonbrand im achten Obergeschoss drohte auf die Wohnung überzugreifen.

Dutzende Bewohner hatten sich bereits durch das Sicherheitstreppenhaus ins Freie begeben. Sie kamen bei Temperaturen um -7 Grad zum Teil in einem Großraum-Rettungswagen der Feuerwehr unter. Im Innen- sowie im Außenangriff über eine Drehleiter wurde das Feuer bekämpft. Ob Personenschaden entstanden ist, ist nicht bekannt.

