Bei einem Feuer in einem Mietshaus in Fürstenried sind zwei Bewohnerinnen schwer verletzt worden. Der Sachschaden wird auf rund 400.000 Euro geschätzt.

Die 85-jährige Mieterin bemerkte am Dienstag gegen 20 Uhr den Brand in ihrer Wohnung im obersten Stockwerk eines Mietshauses in der Appenzeller Straße im Münchner Stadtteil Fürstenried. Die Seniorin rief zunächst ihren Sohn an, der verständigte dann die Feuerwehr.

Zunächst versuchte die Rentnerin noch selbst, das Feuer in ihrer Wohnung zu löschen. Als dies nicht gelang, verließ sie die bereits stark verrauchte Wohnung. Die Feuerwehrleute trafen die 85-Jährige im Treppenhaus an. Sie hatte bereits viel giftigen Rauch eingeatmet und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär zur Beobachtung aufgenommen wurde.

Wohnung komplett ausgebrannt

Das Wohnzimmer der Frau im vierten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses stand nach Informationen eines Feuerwehrsprechers bereits komplett in Brand. Die Flammen schlugen aus dem Fenster und das Feuer drohte, auf das Dach überzugreifen. Parallel zu den Löscharbeiten im Haus bekämpften die Feuerwehrleute von außen über das Fenster den Brand, um den Dachstuhl zu schützen.

Bei dem Einsatz wurde eine weitere Frau aus einer der Nachbarwohnungen über eine Drehleiter gerettet. Auch diese Mieterin wurde zur weiteren Abklärung in eine Münchner Klinik gebracht.

Kripo ermittelt die Brandursache

Die Wohnung wurde durch den Brand nahezu vollständig zerstört und ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 400.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führt das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei. Über die Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor.