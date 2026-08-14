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Feuer in Mehrfamilienhaus: Mittlerer Ring für zwei Stunden gesperrt

Am Donnerstagabend brannte der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses an der Leonrodstraße. Die Feuerwehr musste die Landshuter Allee zeitweise sperren.
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Am Donnerstagabend musste die Feuerwehr zu einem Brand am Mittleren Ring ausrücken. (Symbolbild)
Am Donnerstagabend musste die Feuerwehr zu einem Brand am Mittleren Ring ausrücken. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa

Am Donnerstagabend (13. August) hat eine Zeugin gegen 19.05 Uhr einen Brand im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses an der Leonrodstraße bemerkt und den Notruf gewählt.

Landshuter Allee gesperrt

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Während des Einsatzes musste das Mehrfamilienhaus allerdings kurzzeitig geräumt werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Landshuter Allee in südlicher Fahrtrichtung für rund zwei Stunden gesperrt.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Dabei soll insbesondere die Ursache des Brandes geklärt werden.

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