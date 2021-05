Feuer in Gartenanlage: Starke Rauchentwicklung

Im Münchner Norden brennen mehrere Gartenhäuschen. Die Feuerwehr bitte, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

München - Im Münchner Norden sind am Montagnachmittag mehrere Gartenhäuser in Brand geraten. Es kommt zu einer starken Rauchentwicklung, wie die Feuerwehr mitteilt. In dem betroffenen Bereich sollen Fenster und Türen geschlossen werden.

Derzeit laufen die Löscharbeiten, Gefahr für Anwohner besteht aber keine.