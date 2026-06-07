Brandgeruch im Tower – Münchner Flughafen stellt Betrieb vorerst ein

Im Tower des Flughafens München soll es brennen, derzeit ist der Flugbetrieb zum Teil eingestellt. Die Feuerwehr prüft die Situation

Update 21.59 Uhr: Im Tower des Flughafens München scheint es zu brennen, es wird von Brandgeruch berichtet. Die Einsatzkräfte am Flughafen sind laut einem Pressesprecher derzeit auf der Suche nach der Ursache für den Brandgeruch im Tower, wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet.

Entgegen erster Aussagen aus der Verkehrsleitung des Flughafens ist nun nur noch von "Brandgeruch" im Tower die Rede. Derzeit werde vor Ort ermittelt, woher der Geruch stammen könnte.

Da der Tower aufgrund der ungeklärten Situation nicht besetzt ist, können Starts weiterhin von der Flugsicherung nicht freigegeben werden. Auch Landungen sind aktuell am Flughafen München nicht möglich. Die Maschinen, die in München landen wollten, werden laut Flughafen-Pressesprecher auf Ausweichflughäfen umgeleitet.

Ursprungsmeldung: Im Tower des Flughafens München ist ein Feuer ausgebrochen. Dies berichtet der Bayerische Rundfunk. Der Tower wurde geräumt, seit 20.33 Uhr ist der Flugbetrieb laut BR-Informationen teilweise eingestellt. Informationen über mögliche Schäden oder eine Brandursache liegen bislang nicht vor.

Die Bundespolizei sprach gegenüber der dpa von einer bislang unklaren Lage. Die Feuerwehr prüfe die Situation.