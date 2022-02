Festnahme von Tatverdächtigen nach Einbrüchen

Nach mehreren Einbrüchen im Herbst 2021 hat die Polizei nun die mutmaßlichen Täter festgenommen.

Milbertshofen - In der Nacht vom 18.09.2021 waren beim Einbruch in zwei Verbrauchermärkte in München mehrere hundert Euro Bargeld entwendet und ein hoher Sachschaden verursacht worden. Die Polizei hat die Ermittlungen darauf gleich an den Tatorten aufgenommen.

Tatverdächtige aus Baden-Württemberg vorläufig festgenommen

Nun konnten die Beamten einen 36- und einen 40-Jähriger aus Baden-Württemberg als Tatverdächtige identifizieren und festnehmen.