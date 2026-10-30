Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in München

Die Polizei hat einen 31-Jährigen nach einem versuchten Tötungsdelikt in der Münchner Altstadt festgenommen. Der Münchner sitzt wegen dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft.

Der Angriff in der Münchner Altstadt ereignete sich bereits am 2. September 2026.Dabei wurde ein 29-jähriger kosovarischer Staatsangehöriger aus dem Landkreis Starnberg in der Altstadt durch einen zunächst unbekannten Mann mit einem spitzen Gegenstand niedergestochen und schwer verletzt.

Morgens um 7 Uhr klicken die Handschellen

Nach intensiven Ermittlungen konnte die Münchner Mordkommission am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr einen 31-jährigen Münchner vor einem Mietshaus in München festnehmen. Der Verdächtige leistete keinen Widerstand. Der Münchner wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ. Der 31-Jährige sitzt seitdem wegen des Verdachts des Totschlags in einer JVA in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. Nach aktuellem Stand kannten sich die Beteiligten vorher nicht. Ein Streit zwischen ihnen scheint der Auslöser für die Tat gewesen zu sein. Worum es bei dem Streit ging, ist nicht bekannt. Anfangs hieß es, der 29-Jährige habe versucht, einen Streit zwischen einem Paar zu schlichten.