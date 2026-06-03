Attacke vor Imbiss in München: Mann greift Menschen mit Straßenschild an

Ein 39-Jähriger schlägt mit einem Straßenschild zu und ruft politische Parolen. Der Mann kommt vor den Ermittlungsrichter. Auch gegen das Opfer ermittelt die Polizei.

Der Staatsschutz ermittelt: Ein Mann hat am Dienstagabend in der Landwehrstraße mit einem Straßenschild auf Menschen vor einem Imbiss eingeschlagen und dabei einen 60-Jährigen verletzt. Als Zeugen den Verdächtigen festhielten, soll der 39-Jährige mehrfach "Allahu Akbar" gerufen haben, sagte eine Polizei-Sprecherin.

Mann reißt Verkehrsschild aus Verankerung und greift Menschen an Imbiss an

Nach Stand der Ermittlungen hatte der Mann mit marokkanischer und italienischer Staatsangehörigkeit sowie ohne festen Wohnsitz in Deutschland zuvor gegen 19.40 Uhr einen 32-Jährigen von hinten umschlungen und ihm so zwei Bierflaschen aus der Hand gerissen.

Dabei war der mutmaßliche Täter in Begleitung von zwei weiteren Männern. Der attackierte Deutsche mit Wohnsitz in Passau erlitt eine leichte Schnittverletzung an einem Finger.

Kurz darauf riss der 39-Jährige ein Verkehrszeichen aus der Verankerung und schlug damit an einem Imbiss auf mehrere dort anwesende Menschen ein. Nachdem er mit dem Schild auch eine Hausfassade beschädigt hatte, überwältigten Zeugen den Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Opfer revanchiert sich mit Schlägen gegen den Kopf des mutmaßlichen Täters

Dabei soll der zuvor am Unterarm verletzte 60-jährige Iraker aus München dem mutmaßlichen Täter gegen den Kopf geschlagen haben. Der 39-Jährige klagte daraufhin über Kopfschmerzen und Verletzungen im Mund. Nach Angaben der Sprecherin war der Mann bislang nicht polizeibekannt und soll vor Ort "auch psychisch nicht auffällig gewesen" sein.

Haftfrage wird geklärt

Die Polizei ermittelt jetzt sowohl gegen den 39-Jährigen als auch den 60-Jährigen wegen eines Körperverletzungsdelikts. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und der Justizvollzugsanstalt Stadelheim überstellt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München I soll der Mann noch am Mittwoch vor dem Ermittlungsrichter stehen, um die Haftfrage zu klären.