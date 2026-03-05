Festival in München verlängert! Superbloom gibt erste Superstars bekannt

Das Superbloom wird 2026 erstmals zur Festivalwoche im Olympiapark. Von Kygo und Zara Larsson bis Lorde, Lewis Capaldi und Ayliva: Diese Künstler stehen bereits fest – alle Acts, Termine und Infos zum neuen Konzept im Überblick.

Das Superbloom-Festival wird 2026 deutlich erweitert: Erstmals dauert das Event im Münchner Olympiapark eine ganze Woche. Und auch sonst ist einiges neu beim Festival in München. Wir haben alle Informationen für Sie zusammengefasst.

Vom 29. August bis 4. September 2026 verbindet das Festival zwei klassische Experience Days mit fünf zusätzlichen Konzerten – und baut sein Programm damit erheblich aus. Aufgrund von Umbauarbeiten im Olympiastadion wurde das Konzept nun angepasst und neu gedacht. Den Auftakt bilden weiterhin die bekannten Festivaltage am Wochenende, bevor der Olympiapark unter der Woche zur Konzertbühne für internationale Live-Acts wird. Die AZ hat alle Informationen zum Festival für Sie:

Diese Künstler treten beim Superbloom 2026 auf

Den Auftakt machen am Samstag, 29. August, und Sonntag, 30. August, die Experience Days mit internationalen Acts wie Kygo, Tom Odell, Zara Larsson und Tash Sultana sowie deutschen Künstlern wie Zartmann, Berq, Ikkimel und Baran Kok. Ergänzt wird das Musikprogramm durch zahlreiche Experience-Bereiche mit Kultur-, Talk- und Entertainment-Angeboten.

2026 endet das Festival jedoch nicht mehr nach dem Wochenende: Von Montag bis Freitag verwandelt sich der Olympiapark in eine Konzertlocation mit täglichen Live-Shows. Jeder Abend steht im Zeichen eines Headliners, begleitet von Support Acts und Special Guests. Den Auftakt der Concerts macht am Montag die neuseeländische Indie-Pop-Künstlerin Lorde, unterstützt von Audrey Hobert. Am Dienstag folgen Breakthrough-Artist Sombr gemeinsam mit dem Münchner Support-Act Ennio.

Am Mittwoch stehen Lewis Capaldi, die britische Indie-Rock-Band Bastille sowie Newcomerin Jessie Murph auf der Bühne. Der Donnerstag gehört der deutschen Pop-Superstar Ayliva, die nach erfolgreichen Tourneen nach München zurückkehrt.

EXPERIENCE DAYS

Samstag, 29. August 2026

Zartmann

Tash Sultana

Berq

BBNO$

Vicky

Asha Banks

Jolle

Mika Noé

Magda

Laurenz Nikolaus

Civa

Jules War

Spoken Word: Merve

and more

Sonntag, 30. August 2026

Kygo

Tom Odell

Zara Larsson

Ikkimel

Filow

Horsegiirl

Noga Erez

Oskar Med K

Baran Kok

Kiarababa

Dani Lia

Yung Pepp

Spoken Word: Teresa Reichl and more

Konzerte

Montag, 31. August 2026

Lorde

Audrey Hobert

Dienstag, 1. September 2026

Sombr

Ennio

Mittwoch, 2. September 2026

Lewis Capaldi

Bastille

Jessie Murph

Donnerstag, 3. September 2026

Ayliva

Freitag, 4. September 2026

To Be Announced

Tickets für das Superbloom-Festival 2026 in München

Für das SUPERBLOOM Festival 2026 werden ausschließlich Tagestickets angeboten. Der reguläre Vorverkauf startet am 5. März um 18 Uhr. Bereits vorab können .

Experience Days (29. & 30. August)

Samstag (ab 18 Jahren)

Early-Bird-Ticket: 89 Euro

Comfort Ticket: 119 Euro

Sonntag (ab 18 Jahren)

Early-Bird-Ticket: 94 Euro

Comfort Ticket: 124 Euro

Ermäßigte Tickets (limitierte Verfügbarkeit):

Kids Tickets (Samstag: 6–15 Jahre/Sonntag: 10–15 Jahre) : jeweils 24 Euro

Next Gen Tickets (16–17 Jahre): 49 Euro pro Tag

Add-on:

Silver Circle: 39 Euro (buchbar beim Kauf oder später)

Konzerte (31. August – 4. September)



Tickets für die Konzerttage sind ab 6 Jahren erhältlich und kosten je nach Veranstaltung zwischen 75 und 99 Euro. Add-Ons für den Front-of-Stage-Bereich können im Kaufprozess für 30 Euro erworben werden.

Altersregelung

Aufgrund von Jugendschutzauflagen gilt: Samstag (29. August): Zutritt ab 6 Jahren. Sonntag (30. August): Zutritt ab 10 Jahren.

Festivalgelände im Olympiapark

Durch die laufenden Umbauarbeiten im Olympiastadion steht die bisherige Hauptspielstätte ab 2026 nicht mehr zur Verfügung. Deshalb wurde das Festivalgelände im Olympiapark grundlegend neu strukturiert. "Mit der Renovierung und dem damit verbundenen Wegfall des Olympiastadions haben wir das Veranstaltungsgelände neu organisiert, um alle Inhalte optimal zu platzieren und gleichzeitig die besondere SUPERBLOOM-Atmosphäre zu erhalten“, erklärt Festivaldirektorin Fruzsina Szép.

Die Mainstage der Experience Days zieht auf das südliche Gelände des Olympiaparks – eine Fläche, die bereits bei den ersten Festival-Ausgaben genutzt wurde. Gemeinsam mit der NeoNeo Stage, der Hideaway Stage sowie verschiedenen Experience-Bereichen bildet die neue Bloom Stage das Zentrum des Wochenendprogramms.

Der Geländeplan zu den Experience Days beim Superbloom 2026. © Superbloom

Die Concerts finden am Montag, Dienstag und Freitag auf einer neu errichteten Bühne am Hans-Jochen-Vogel-Platz im Herzen des Olympiaparks statt. Am Mittwoch und Donnerstag wird hingegen die Bloom Stage im Südwesten des Geländes für die Konzerte von Lewis Capaldi und Ayliva genutzt.