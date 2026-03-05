Festival in München verlängert! Superbloom gibt erste Superstars bekannt
Das Superbloom-Festival wird 2026 deutlich erweitert: Erstmals dauert das Event im Münchner Olympiapark eine ganze Woche. Und auch sonst ist einiges neu beim Festival in München. Wir haben alle Informationen für Sie zusammengefasst.
Vom 29. August bis 4. September 2026 verbindet das Festival zwei klassische Experience Days mit fünf zusätzlichen Konzerten – und baut sein Programm damit erheblich aus. Aufgrund von Umbauarbeiten im Olympiastadion wurde das Konzept nun angepasst und neu gedacht. Den Auftakt bilden weiterhin die bekannten Festivaltage am Wochenende, bevor der Olympiapark unter der Woche zur Konzertbühne für internationale Live-Acts wird. Die AZ hat alle Informationen zum Festival für Sie:
Diese Künstler treten beim Superbloom 2026 auf
Den Auftakt machen am Samstag, 29. August, und Sonntag, 30. August, die Experience Days mit internationalen Acts wie Kygo, Tom Odell, Zara Larsson und Tash Sultana sowie deutschen Künstlern wie Zartmann, Berq, Ikkimel und Baran Kok. Ergänzt wird das Musikprogramm durch zahlreiche Experience-Bereiche mit Kultur-, Talk- und Entertainment-Angeboten.
2026 endet das Festival jedoch nicht mehr nach dem Wochenende: Von Montag bis Freitag verwandelt sich der Olympiapark in eine Konzertlocation mit täglichen Live-Shows. Jeder Abend steht im Zeichen eines Headliners, begleitet von Support Acts und Special Guests. Den Auftakt der Concerts macht am Montag die neuseeländische Indie-Pop-Künstlerin Lorde, unterstützt von Audrey Hobert. Am Dienstag folgen Breakthrough-Artist Sombr gemeinsam mit dem Münchner Support-Act Ennio.
Am Mittwoch stehen Lewis Capaldi, die britische Indie-Rock-Band Bastille sowie Newcomerin Jessie Murph auf der Bühne. Der Donnerstag gehört der deutschen Pop-Superstar Ayliva, die nach erfolgreichen Tourneen nach München zurückkehrt.
EXPERIENCE DAYS
Samstag, 29. August 2026
- Zartmann
- Tash Sultana
- Berq
- BBNO$
- Vicky
- Asha Banks
- Jolle
- Mika Noé
- Magda
- Laurenz Nikolaus
- Civa
- Jules War
- Spoken Word: Merve
and more
Sonntag, 30. August 2026
- Kygo
- Tom Odell
- Zara Larsson
- Ikkimel
- Filow
- Horsegiirl
- Noga Erez
- Oskar Med K
- Baran Kok
- Kiarababa
- Dani Lia
- Yung Pepp
- Spoken Word: Teresa Reichl and more
Konzerte
Montag, 31. August 2026
- Lorde
- Audrey Hobert
Dienstag, 1. September 2026
- Sombr
- Ennio
Mittwoch, 2. September 2026
- Lewis Capaldi
- Bastille
- Jessie Murph
Donnerstag, 3. September 2026
- Ayliva
Freitag, 4. September 2026
- To Be Announced
Tickets für das Superbloom-Festival 2026 in München
Für das SUPERBLOOM Festival 2026 werden ausschließlich Tagestickets angeboten. Der reguläre Vorverkauf startet am 5. März um 18 Uhr. Bereits vorab können Tickets über den Festival-Newsletter erworben werden.
Experience Days (29. & 30. August)
Samstag (ab 18 Jahren)
- Early-Bird-Ticket: 89 Euro
- Comfort Ticket: 119 Euro
Sonntag (ab 18 Jahren)
- Early-Bird-Ticket: 94 Euro
- Comfort Ticket: 124 Euro
Ermäßigte Tickets (limitierte Verfügbarkeit):
- Kids Tickets (Samstag: 6–15 Jahre/Sonntag: 10–15 Jahre) : jeweils 24 Euro
- Next Gen Tickets (16–17 Jahre): 49 Euro pro Tag
Add-on:
- Silver Circle: 39 Euro (buchbar beim Kauf oder später)
Konzerte (31. August – 4. September)
Tickets für die Konzerttage sind ab 6 Jahren erhältlich und kosten je nach Veranstaltung zwischen 75 und 99 Euro. Add-Ons für den Front-of-Stage-Bereich können im Kaufprozess für 30 Euro erworben werden.
Altersregelung
Aufgrund von Jugendschutzauflagen gilt: Samstag (29. August): Zutritt ab 6 Jahren. Sonntag (30. August): Zutritt ab 10 Jahren.
Festivalgelände im Olympiapark
Durch die laufenden Umbauarbeiten im Olympiastadion steht die bisherige Hauptspielstätte ab 2026 nicht mehr zur Verfügung. Deshalb wurde das Festivalgelände im Olympiapark grundlegend neu strukturiert. "Mit der Renovierung und dem damit verbundenen Wegfall des Olympiastadions haben wir das Veranstaltungsgelände neu organisiert, um alle Inhalte optimal zu platzieren und gleichzeitig die besondere SUPERBLOOM-Atmosphäre zu erhalten“, erklärt Festivaldirektorin Fruzsina Szép.
Die Mainstage der Experience Days zieht auf das südliche Gelände des Olympiaparks – eine Fläche, die bereits bei den ersten Festival-Ausgaben genutzt wurde. Gemeinsam mit der NeoNeo Stage, der Hideaway Stage sowie verschiedenen Experience-Bereichen bildet die neue Bloom Stage das Zentrum des Wochenendprogramms.
Die Concerts finden am Montag, Dienstag und Freitag auf einer neu errichteten Bühne am Hans-Jochen-Vogel-Platz im Herzen des Olympiaparks statt. Am Mittwoch und Donnerstag wird hingegen die Bloom Stage im Südwesten des Geländes für die Konzerte von Lewis Capaldi und Ayliva genutzt.
