Fernwärmepreise: Stadtwerke sollen Preise begründen

Sind die Fernwärmepreise in München zu hoch? Das vermutete zumindest die Linke im Stadtrat und nahm die unterschiedlichen Preise unter die Lupe.

München - Die Linke im Rathaus nimmt die Fernwärmepreise der Stadtwerke genauer in den Blick – und hat nun große Unterschiede festgestellt, die sie für nicht erklärbar hält. „Der Blick auf die Umlandgemeinden macht deutlich, dass der Verbrauchspreis für Taufkirchen viel zu hoch ist“, schreibt sie in einem Stadtrats-Antrag.

„In allen Gemeinden, deren Fernwärme wie in Taufkirchen mit Erneuerbaren Energien erzeugt wird, wurden die Preise zum 1. Oktober angepasst.“ Die Verbrauchspreise seien etwa vielerorts „weniger als halb so hoch wie in Taufkirchen“. Ein Fakt, der Fragen aufwerfe. Nun soll der Oberbürgermeister für Aufklärung sorgen.