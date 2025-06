Kirchenaustritte auf Rekordniveau, die Zahl der Konfessionslosen steigt: In München gehören immer weniger Menschen einer Religion an. Doch wie steht es um den persönlichen Glauben? Die AZ hat bei den Münchnern nachgefragt.

Immer weniger Menschen in München gehören einer Kirche an. Während in den 1960er Jahren noch über 70 Prozent der Münchner katholisch waren, liegt der Anteil heute bei unter 24 Prozent. Auch der evangelische Anteil ist deutlich geschrumpft. Gleichzeitig steigt seit Jahrzehnten die Zahl der Konfessionslosen. Mehr als zwei Drittel der Münchner geben inzwischen an, keiner Religion anzugehören. Doch sagt die Kirchenzugehörigkeit wirklich etwas über den persönlichen Glauben aus?Wir haben die Münchner gefragt: Sind Sie gläubig?

"Fronleichnam ist ein wunderbares Hochfest"

Margarete Dienstl (60, Mantelatin vom Orden der Servitinnen) © Daniel von Loeper

Margarete Dienstl (60, Mantelatin vom Orden der Servitinnen): "Ich fühle mich verbunden mit der römisch-katholischen Kirche – und da ist vor allem die Papsttreue wichtig. Und ich freue mich jetzt sehr auf Papst Leo den XIV. Fronleichnam ist ein wunderbares Hochfest, wo der Leib und das Blut Jesu Christi auf besondere Weise hervorgehoben wird. Da wird Jesu in die ganze Welt verkündet."

"Ich glaube an die Natur"

Ernest Staar (66, Architekt) © Daniel von Loeper

Ernest Staar (66, Architekt): "Ich bin katholisch in einem Dorf erzogen und war Messdiener. Mittlerweile lebe ich in München. In der Kirche bin ich nicht mehr, von dem ganzen Gedöns halte ich nichts. Jeder kann das halten, wie er will. Toll ist, wenn sich Leute durch die Kirche unterstützt fühlen. Für mich bedeutet Kirche nichts mehr. Ich glaube an die Natur, denn wir sind aus der Natur entstanden."

"Glaube sollte aus sich selbst heraus entstehen"

Katja Kürzinger (55, Verlagsmitarbeiterin) © Daniel von Loeper

Katja Kürzinger (55, Verlagsmitarbeiterin): "Glaube sollte aus sich selbst heraus entstehen. Ich bin katholisch getauft – und bin nach langer Zeit im Kloster aus der katholischen Kirche ausgetreten. Ich glaube schon an höhere Mächte – aber nicht einer bestimmten Religion. Glaube ist für mich ein Basiselement. Religion ist für mich individuell, stärkend. Glaube sollte nie aufdoktriniert werden."

"Fronleichnam bedeutet für mich gar nichts"

Katja Lieven (88, Rentnerin) © Daniel von Loeper

Katja Lieven (88, Rentnerin): "Ich bin ein Heidenkind. So glaube ich nicht an Gott, sondern an die Natur. Mit fünf Jahren bin ich evangelisch getauft worden – und auf Fotos sieht es fast so aus, als wäre ich da beschwipst gewesen. Im Alter von 21 Jahren bin ich aus der Kirche ausgetreten, Fronleichnam bedeutet für mich gar nichts. Es ist zu bedauern, dass die Natur so wenig geachtet wird."

"Was uns zusammenhält, ist Gott "

Horst Rieger (69, Rentner) © Daniel von Loeper

Horst Rieger (69, Rentner): "Ich glaube an Gott und bin evangelisch. Als Musiker spiele ich sehr oft in der katholischen Kirche, und ich habe einen muslimischen Adoptivsohn. Was uns zusammenhält, ist Gott – ich unterscheide jetzt nicht so sehr zwischen den Propheten. Für mich haben Propheten nicht so eine große Bedeutung. Der Glaube gibt vielen Menschen sehr viel Hoffnung und Zuversicht."

"Ich glaube vor allem an die Liebe"

Beate Pfeiffer (61, Synchronregisseurin) © Daniel von Loeper

"Ich bin evangelisch – ich glaube vor allem an die Liebe. Das ist ein ganz riesiges Thema bei der Kirche. Es gibt mir eine Sicherheit. Das Gottvertrauen ist mir sehr wichtig. Ich hatte immer dieses Gottvertrauen, dass Dinge passieren, die passieren sollen. Nächstenliebe ist mir sehr wichtig."