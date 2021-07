Feierabend-Lauf: Die AZ lädt zum Lauftraining in den Olympiapark

Die Lauf-Profis von SmartRunning und die AZ machen Leser fit!

München - Nach der Arbeit erstmal eine Runde laufen: für viele das Feierabend-Highlight schlechthin. Wenn es dazu noch Tipps und Tricks vom Laufprofi gibt, dürfte es sich um eine AZ-Leser-Aktion handeln.

Das Laufareal des Olympiaparks ist der ideale Ort für ein professionelles Lauftraining

Bei der ersten Ausgabe des Feierabend-Lauftrainings in Kooperation mit den Lauf-Experten von sind acht Läuferinnen und Läufer der Einladung in den Olympiapark gefolgt und haben das Laufareal erobert. In den Bereichen Mobilisierung, Kraft, Koordination und Motorik konnten sie sich einiges von den Lauf-Coaches Andre Meyer und Katrin Steinacher abschauen und als Vorbereitung auf die anschließenden Laufeinheiten schon mal ordentlich anschwitzen.

Die Lauf-Coaches von SmartRunning bieten ein vielfältiges Trainingsprogramm an

Angst vor Überforderung war bei der Trainingseinheit von absolut fehl am Platz. Mit zwei Gruppenstärken, eine für Anfänger sowie eine für Fortgeschrittene, konnten die Lauftrainer auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Teilnehmer eingehen. Was das vielfältige Trainingsprogramm deutlich zeigte – Laufen ist eben mehr als "nur" Laufen. Ausgiebiges Dehnen zum Trainingsende gab den Teilnehmern nochmal Gelegenheit, die ein oder andere Frage zu stellen und sich mit den Lauf-Experten auszutauschen.

Für alle, die Wissenswertes zum Laufen kompakt zur Hand haben möchten, haben die -Laufprofis Peter M. Gottwald und Lars Kreiselmeier ein Buch verfasst: "Laufen für Einsteiger: das ultimative Training". Darin findet sich das komplette Starterpaket – angefangen bei der Ausrüstung und Lauftechnik, über Training und Ernährung bis hin zu gezielten Trainingsplänen für verschiedene Fitness-Level. Sozusagen ein Motivationstraining in Buchformat, erschienen beim BLV- Verlag (16,99 Euro).

Nächster Termin: Donnerstag, den 29.7.21 um 17.30 Uhr

Wer weniger auf Theorie als vielmehr auf handfeste Praxis steht, macht am besten gleich bei der nächsten Trainingseinheit mit. Weiter geht’s mit dem Feierabend-Lauftraining in Kooperation mit am Donnerstag, den 29.7.21, um 17.30 Uhr. Treffpunkt: Winzererstraße 182, fast am Ende der Sackgasse. Einfach vorbeikommen und vor Ort anmelden. Laufschuhe an, Welt aus, Kopf frei – so einfach kann’s sein!