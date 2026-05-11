Brutale Attacke nach dem Basketballspiel im BMW-Park: Ein 54-jähriger Bayernfan wird an einer Bushaltestelle von fünf mutmaßlichen Sechzger-Anhängern niedergeschlagen, getreten und ausgeraubt. Zeugen greifen ein, einer wird auf die Fahrbahn gestoßen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Raub.

So in etwa müsste die Fahne ausgesehen haben, die dem 54-Jährigen mit Schlägen und tritten entrissen worden ist.

Nach dem Basketballspiel zwischen dem FC Bayern und EWE Baskets Oldenburg ist ein 54-jähriger Münchner Bayernfan gegen 18.30 Uhr niedergeschlagen und beraubt worden. Laut seinen Angaben trugen fünf Angreifer blau-weiße Schals, mit denen sie sich vermummt hatten.

Der 54-Jährige hatte während des Spiels im BMW-Park eine zweimal zwei Meter große Bayern-Fahne geschwenkt. Auf die hatten es die fünf Männer - mutmaßlich Sechzger-Fans - wohl abgesehen, als der 54-Jährige an der Bushaltestelle Siegenburger Straße Richtung Aidenbachstraße wartete. Sie schlugen ihm ohne Vorwarnung ins Gesicht und forderten den 54-Jährigen auf, die Fahne herauszurücken.

Als der Bayernfan zu Boden geht, treten die Sechzger-Fans auf ihn ein

Der 54-Jährige stürzte zu Boden und wurde weiter getreten. Mehrere Zeugen griffen ein. Die Männer flüchteten daraufhin samt Rucksack und Fahne des 54-Jährigen und verschwanden. Es kam zu gefährlichen Momenten. Einer der Zeugen ist von einem Angreifer auf die Fahrbahn des Mittleren Rings gestoßen worden. Ein Auto musste vollbremsen, damit er den Zeugen nicht anfuhr.

Ein weiterer Zeuge alarmierte nun den Notruf. Fahndungsmaßnahmen führten nicht zu den Angreifern. Der 54-Jährige wurde durch die Attacke leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Raub.