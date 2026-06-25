"Fazit 10 von 10": Münchens Eisbach erhält Promi-Besuch

Bei den Temperaturen von über 30 Grad ist jede Abkühlung willkommen. Der Eisbach ist in München der perfekte Ort dafür und und kommt offenbar auch bei der Prominenz gut an.

Der Eisbach ist der perfekte Ort in München zum Abkühlen – das dachte sich auch dieses bekannte Pärchen. (Symbolbild)

Wigald Boning hat in seinem Leben schon so einiges gemacht. Komiker, Musiker, Moderator und seit geraumer Zeit ist der gebürtige Niedersachse auch Bademeister. Also Meister im Baden. Der heute 59-Jährige, der inzwischen mit seiner zweiten Frau am Ammersee lebt, geht jeden Tag baden. Der Gewohnheit geht er inzwischen seit dem 1. Juli 2022 nach. "Badetag 1454 in Folge" findet in München statt, wie er in seinem Video erklärt und wie sollte es anders sein: Der führt in den Eisbach.

Die Bonings auf der klassischen Eisbachtour

Auf Instagram zeigt sich Boning zusammen mit seiner Frau, der Opernsängerin Teresa Tièschky im kühlen Wasser des Eisbachs. Zusammen machen sie die klassische Tour: Nach der großen Eisbachwelle geht's ins kühle Nass. Ganz Moderatornatur gibt Boning im Video die wichtigen Anweisungen.

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Da heißt es "Ausschau halten nach der Leiter!", denn an der kleinen Eisbachwelle sind Surfer, "da muss man aussteigen". Nach einem kleinen Schlenker geht es wieder ins Wasser unter einer Brücke hindurch. "Das ist ja abenteuerlich hier, crazy", kommentiert Boning.

Ausstieg an der Tivolibrücke - danach droht Lebensgefahr

Darauf folgt der wichtige Sicherheitshinweis: "Last Exit Tivoli-Brücke". Da geht's wieder raus, denn danach kommt das Stauwehr an der Tivolibrücke. Aus der Wasserwalze kommen selbst geübte Schwimmer nicht mehr leicht raus. Hier herrscht Lebensgefahr. Die Bonings haben den Ausstieg rechtzeitig genommen und fahren "zurück in der Badetram", wie Ehefrau Teresa sagt.

Zurück mit der Badetram

Die Tram mit der Nummer 18 führt von der Haltestelle Tivolibrücke zurück zur Haltestelle Nationalmuseum – Haus der Kunst". Eine kurze Fahrt in Badesachen ist hier ganz normal. Von dort geht die Eisbachrunde wieder von vorne los. Das Fazit der Bonings? "10 von 10!"