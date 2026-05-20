Mit Beginn der Pfingstferien startet am Münchner Flughafen der große Reiseverkehr. Mehr als 15.000 Flugbewegungen zu 215 Zielen sind angekündigt. Gemeinsam mit der Lufthansa unterzeichnen die Verantwortlichen ein strategisch wichtiges Papier.

Der Flughafen München und die Lufthansa haben am Mittwoch (20. Mai) den Startschuss für die Planung eines Ausbaus des Terminal 2 gegeben und damit die Zusammenarbeit beider Unternehmen bis 2056 vertieft. Mit der Unterzeichnung vom "Memorandum of Understanding"(MoU) sei "die strategische Grundlage für weiteres Wachstum geschaffen" worden, heißt es in der Mitteilung.

"Die Lufthansa kann ihre Langstreckenflotte am Standort München dadurch perspektivisch erweitern"

Die Vereinbarung ermögliche perspektivisch die Erweiterung der Lufthansa Langstreckenflotte am Standort München. Durch den geplanten Ausbau des Satelliten am Terminal 2 durch einen sogenannten "T-Stiel" würden zehn weitere Positionen für Langstreckenflugzeuge mit einer Kapazität um bis zu zehn Millionen Passagiere jährlich geschaffen.

"Die Lufthansa kann ihre Langstreckenflotte am Standort München dadurch perspektivisch erweitern und mehr Qualität und Service bieten, was den Flughafen München als internationales Drehkreuz im Rahmen der bestehenden Bahnkapazitäten weiter stärkt", heißt es weiter.

Pfingstferien in Bayern: Mehr als 15.000 Flüge zu 215 Zielen weltweit

Die mögliche Inbetriebnahme ist den Angaben zufolge für 2035 vorgesehen. Die Partnerschaft zwischen dem Flughafen München und Lufthansa bilde seit 2003 die Grundlage für den Erfolg des Standorts: "Mit der Inbetriebnahme des Terminal 2 im Jahr 2003 führen beide Unternehmen ein bis heute einzigartiges Joint Venture fort."

Am kommenden Wochenende starten die Pfingstferien in Bayern, das bedeutet viel Arbeit für die Beschäftigten am Münchner Flughafen. Für den Zeitraum vom 22. Mai bis zum 7. Juni haben die Airlines mehr als 15.000 Flugbewegungen zu 215 Destinationen angemeldet. Am ersten Ferienwochenende, von Freitag bis Sonntag, sind über 2500 Starts und Landungen geplant, teilt der Flughafen mit.

Neuer Pier erlebt großen Andrang

In den Pfingstferien gehören Ziele wie Spanien, Italien, Griechenland, die Türkei, Frankreich und England mit gut 6300 Flugbewegungen zu den beliebten Zielen. Die Nachfrage nach Destinationen auf anderen Kontinenten ist ebenfalls hoch: Die USA und Kanada werden etwa mit über 860 Flügen mit München verbunden. In Asien stehen unter anderem Ziele in Thailand, Indien, Japan, Vietnam, Hongkong und in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit knapp 430 Starts und Landungen auf dem Programm.

"Erstmals werden Pfingsturlauber, deren Flug zu einem Non-Schengen-Ziel am Terminal 1 startet, den neuen Pier nutzen – und haben so die Gelegenheit, hohe Aufenthaltsqualität, modernste Sicherheitskontrollen sowie ein umfangreiches Shopping- und Gastroangebot zu nutzen", so die Mitteilung.