Fast ein Jahr vermisst: Münchnerin (15) wieder aufgetaucht

Seit August 2020 wurde die 15-Jährige aus München vermisst. Nun kehrte das Mädchen wohlbehalten zurück.

München - Die 15-jährige Schülerin wurde seit Mitte August 2020 vermisst. Zuletzt war sie am Abend des 14. August in München gesehen worden. Am 11. Mai nun tauchte die 15-Jährige wohlbehalten wieder auf.

Polizei fahndete öffentlich

Zwischenzeitlich hatte die Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mädchen gesucht, es gab Hinweise, dass sie sich in Niedersachsen aufhalten könnte.

Das Kommissariat 14 führt nun die weiteren Ermittlungen.