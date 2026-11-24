Fassadenteile eines Wohnhauses in Fürstenried sacken ab und drohen in die Tiefe zu stürzen. Feuerwehr und THW sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Einsatz dauert mehrere Stunden.

Abgesackte Fassadenteile an einem neunstöckigen Wohnhaus in der Bellinzonastraße, die drohten abzustürzen, haben am Montagnachmittag einen fast sechsstündigen Großeinsatz von Feuerwehr und THW verursacht, wie es in einer Mitteilung heißt.

Mitarbeiter einer Baufirma hatten ein großflächiges Absacken der schweren Fassadenverkleidung festgestellt und die Feuerwehr zur Unterstützung gerufen. Nach einer ersten Lageerkundung vor Ort wurden ein Statiker der städtischen Lokalbaukommission und weitere Kräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) alarmiert.

Fassadenteile drohen abzustürzen – Hauseingang muss gesperrt werden

Das THW konnte durch Messgeräte Bewegung in der Verkleidung feststellen, woraufhin der Zugang zum Mehrfamilienhaus gesperrt wurde. Nach einer Prüfung durch den Statiker und einer anschließenden gemeinsamen Lagebeurteilung wurde der Eingangsbereich geschlossen.

Der Einsatz dauerte fast sechs Stunden. © Berufsfeuerwehr München

Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden während des Einsatzes vorübergehend in einem Großraumrettungswagen betreut. Um das Wohnhaus gefahrlos betreten und verlassen zu können, wurde über die Tiefgarage ein alternativer Zugang eingerichtet. Dieser wurde gesichert, mit einer Beleuchtung ausgestattet und mit Hinweisschildern versehen.

Die Teile der Häuserfassade, die drohten abzustürzen, wurden vom THW abgesichert. Insgesamt waren 65 Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW vor Ort.